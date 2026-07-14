Lazio, ufficiale Doekhi: colpo a parametro zero per Gattuso

La Lazio ufficializza l'arrivo di Danilho Doekhi . Il difensore centrale olandese, svincolato dopo l'esperienza con l'Union Berlino, ha firmato un contratto triennale con il club biancoceleste e sarà immediatamente a disposizione di Gennaro Gattuso per il ritiro. “La S.S. Lazio annuncia il tesseramento del calciatore Danilho Raimundo Doekhi. Il difensore centrale classe 1998 ha firmato un contratto triennale. L’ex Union Berlino sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per il ritiro”, recita il comunicato del club biancocelesti.

Lazio, tutto sul colpo Doekhi

Doekhi è sbarcato ieri per definire gli ultimi dettagli dell'operazione insieme ai suoi agenti. Dopo la trattativa per ingaggio e commissioni, le visite mediche e la firma sul contratto, è arrivata anche l'ufficialità. Lotito e Fabiani hanno così chiuso rapidamente un'operazione a parametro zero per consegnare a Gattuso un nuovo rinforzo per la difesa. Alto 1,90 metri, Doekhi è un centrale fisico e particolarmente pericoloso nel gioco aereo. La velocità non rappresenta il suo punto di forza, mentre combattività e presenza nei duelli sono tra le caratteristiche principali del suo gioco. All'Union Berlino ha formato una coppia difensiva ben assortita con Diogo Leite (anche lui in orbita biancoceleste), contribuendo alla storica qualificazione del club tedesco in Champions League. Nel corso della sua esperienza in Bundesliga ha partecipato anche all'Europa League, prima dell'undicesimo posto conquistato nell'ultima stagione, arrivato dopo un campionato vissuto anche con il rischio della retrocessione. La Lazio, dopo l’addio di Gila, punta dunque sull'esperienza internazionale e sulla fisicità di Doekhi, chiamato ad inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra e a mettersi subito a disposizione di Gattuso.