Doekhi si presenta: "Lazio grande club. Non vedo l'ora di conoscere i tifosi" 

Danilho Doekhi, il nuovo difensore della Lazio arrivato a parametro zero dall'Union Berlin, si è presentato attraverso i canali ufficiali del club biancoceleste: "Sono entusiasta di essere qui, la Lazio è un club davvero importante. Spero di mettere le mie qualità al servizio della squadra, che il club possa apprezzarle e che io possa aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ai tifosi voglio dire che sono felicissimo di essere qui e che non vedo l ora di conoscerli, spero di regalargli tante soddisfazioni. Ho parlato con Gattuso, abbiamo fatto una bella chiacchierata e ora c'è solo da lavorare. Ci sono già due olandesi e questo mi aiuta molto, possono facilitare il mio inserimento e la mia integrazione nel gruppo".