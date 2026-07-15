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Doekhi si presenta: "Lazio grande club. Non vedo l'ora di conoscere i tifosi" 

Il difensore: "Ho parlato con Gattuso, abbiamo fatto una bella chiacchierata e ora c'è solo da lavorare"
2 min
TagsLazioDoekhi

Danilho Doekhi, il nuovo difensore della Lazio arrivato a parametro zero dall'Union Berlin, si è presentato attraverso i canali ufficiali del club biancoceleste: "Sono entusiasta di essere qui, la Lazio è un club davvero importante. Spero di mettere le mie qualità al servizio della squadra, che il club possa apprezzarle e che io possa aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ai tifosi voglio dire che sono felicissimo di essere qui e che non vedo l ora di conoscerli, spero di regalargli tante soddisfazioni. Ho parlato con Gattuso, abbiamo fatto una bella chiacchierata e ora c'è solo da lavorare. Ci sono già due olandesi e questo mi aiuta molto, possono facilitare il mio inserimento e la mia integrazione nel gruppo".

Doekhi e la maglia numero 5 della Lazio  

Poi, parlando delle proprie caratteristiche, ammette di essere "un difensore che cerca di leggere il gioco, a cui piace difendere, affrontare gli attaccanti e impedire loro di segnare, però mi piace anche essere pericoloso nell'area avversaria".

Infine, sulla scelta del numero, il 5 "perché lo indossavo già all'Union Berlin dove ho vissuto un periodo molto positivo". Insomma, Doekhi vuole lasciare il segno anche in Italia. 

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