La Lazio punta John Kennedy: la trattativa di Lotito per la punta del Fluminense

ROMA - Questa, poi. Un serissimo scherzo del mercato , meriterebbe una caricatura. Sai le gag: Lotito e John Kennedy , al secolo come il centravanti della Fluminense , solo omonimo di John Fitzgerald , il presidente-mito americano. Un omaggio del papà dell’attaccante al 35º presidente degli Stati Uniti . Il John di Lotito non è americano, è brasilianissimo , ha 24 anni, è alto 1,73, ha un identikit diverso da tutte le punte in rosa. Il nome fa scena, anche qualche gol. Il Kennedy d’attacco ha regalato la Libertadores al Fluminense nel 2023 , suo il colpo decisivo contro il Boca Juniors . Quest’anno di gol ne ha segnati 9 in 17 partite di campionato, meno solo di Viveros dell’ Athletico Paranaense (11 reti). In tutto, nel Fluminense , 37 gol in 167 partite. Sette in 20 partite di Copa Libertadores . Quarti di nobiltà per John, il centravanti che sta trattando la Lazio . Formello è terra di estrosità . In passato si era parodiato sugli attaccanti inglesi Ryan Kent e Jack Clarke , l’associazione spinse a giocare sui cognomi e a rievocare il Clark Kent di Superman .

Lazio, i fatti

Instancabile regista di bizzarrie, il presidente Lotito. Scherzi a parte, per il Kennedy d’attacco c’è una trattativa aperta: è stato chiesto il prestito con riscatto fissato ad alcune condizioni. La richiesta sarebbe 12 milioni. John è gestito dalla scuderia Bertolucci, il manager più influente del calcio brasiliano. In passato, insieme a Kia Joorabchian, firmò il passaggio di Felipe Anderson alla Lazio. Il punto è uno: qual è il vero mercato? Quello dei parametri zero Pedraza e Doekhi o quello dei colpi del “pagherò” (in prestito con riscatto) da 12-15 milioni? Realtà o fantacalcio? Magari un mix. L’instabilità è una condizione causata dal saldo zero e dalla necessità-obbligo di abbassare i costi in vista dei controlli di fine settembre. Per la difesa, ad oggi, sono arrivati solo svincolati. Si continua a trattare senza sosta Dominguez della Dinamo Zagabria, la richiesta è 15 milioni. Se si sbloccasse l’affare per lo spagnolo, la Lazio sarebbe in grado di investire tot milioni anche per il centravanti? E’ un dilemma che solo il tempo può risolvere. L’idea della Lazio era vendere Dia o Noslin per aggiungere un attaccante in più. Gattuso ha bisogno di due colpi veri in difesa e in attacco, al di là di tutto e tutti. Ha valutato Piccoli e Pinamonti, aspettava qualcosa in più. Il tecnico martedì sera ha cenato con Lotito nel ritiro di Formello. Dal vertice può essere nata una nuova strategia di mercato.

Lazio, i centrali

Kennedy sullo sfondo tra i centravanti, Dominguez su quello dei difensori. Si sarebbe inserito il Venezia per lo spagnolo, pronto a sorpassare la Lazio offrendo 10 milioni più bonus. E’ un Venezia in ascesa, sarebbe un altro smacco dopo l’assalto del Depor ad Asp. L’offerta dei biancocelesti per Dominguez è ferma a 3,5 milioni più 8 di bonus. L’alternativa può essere Comuzzo della Fiorentina, se verrà ceduto in prestito. L’anno scorso il Napoli aveva offerto 35 milioni, in un anno ha perso quota e valutazione. Riecheggiano le parole di Gattuso «non vale la pena comprare tanto per farlo». E qui torniamo al dilemma degli obiettivi gratis e degli obiettivi prezzati, quali di questi arriveranno? «Senza uno scopo e una direzione, gli sforzi e il coraggio non bastano», scomodando il vero Kennedy.