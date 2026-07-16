Da Muriqi a Tchaouna: la Lazio fai conti con le rivendite
Il club di Lotito incassa dalle rivendite di ex giocatori che non hanno mai lasciato traccia nella Capitale
Muriqi più Tchaouna. La Lazio fai conti con le rivendite. I trasferimenti dell’attaccante, tornato al Fenerbahçe, e del francese, passato al Coventry, fruttano ai biancocelesti 2,6 milioni e 700 mila euro. Totale di 3,3 milioni. Sono cifre pattutite al momento delle cessioni dalla Lazio al Maiorca (Muriqi) e al Burnley (Tchaouna). Per il primo era fissata una rivendita del 45%. Per il secondo del 10%. Soldi che si sommano ai 3 che frutta la vendita di Provedel all’Inter, ai 15 di Gila (altri 15 vanno al Real Madrid) e si aspetta l’ufficialità per Romagnoli all’Al-Sadd, dovrebbe arrivare entro la fine della settimana, altri 3 milioni.
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