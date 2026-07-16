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Da Muriqi a Tchaouna: la Lazio fai conti con le rivendite

Il club di Lotito incassa dalle rivendite di ex giocatori che non hanno mai lasciato traccia nella Capitale
Daniele Rindone
1 min
TagsLazioMercato
Muriqi più Tchaouna. La Lazio fai conti con le rivendite. I trasferimenti dell’attaccante, tornato al Fenerbahçe, e del francese, passato al Coventry, fruttano ai biancocelesti 2,6 milioni e 700 mila euro. Totale di 3,3 milioni. Sono cifre pattutite al momento delle cessioni dalla Lazio al Maiorca (Muriqi) e al Burnley (Tchaouna). Per il primo era fissata una rivendita del 45%. Per il secondo del 10%. Soldi che si sommano ai 3 che frutta la vendita di Provedel all’Inter, ai 15 di Gila (altri 15 vanno al Real Madrid) e si aspetta l’ufficialità per Romagnoli all’Al-Sadd, dovrebbe arrivare entro la fine della settimana, altri 3 milioni. 

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