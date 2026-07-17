Lazio, mercato in salita: Dominguez e Kennedy difficili, si valutano opzioni low cost

Kennedy e Dominguez, il centravanti e il difensore, una coppia di mercato. Vanno a coppia perché sono in ballo tutti e due. In Brasile sono certi: la Lazio tratta Kennedy. Da Formello rimbalzano meno certezze. E’ sempre una lotta tra tesi e antitesi nella Lazio, la verità del falso e la falsità del vero spesso si confondono. Due versioni contrastanti, sarà il tempo a chiarirne l’esito. Kennedy è entrato nella lista dei centravanti, comprende Piccoli e Pinamonti . Punta brasiliana dal nome scenico, 24 anni, 1,73 di altezza, non è un centravanti perticone. Gioca nel Fluminense, ha regalato una Copa Libertadores ai suoi nel 2023. Ha segnato 9 gol nell’ultimo campionato. Aspetta il salto in Europa, ma lascerà decidere il Fluminense per riconoscenza. La valutazione è 12 milioni. La formula che avrebbe proposto la Lazio è la stessa per Dominguez, ossia prestito con riscatto. L’obbligo per Kennedy però scatterebbe a determinate condizioni. E’ una pista da seguire. Gattuso aspetta un 9, la società prima punta a cedere uno tra Dia e Noslin. Il senegalese può avere mercato in Francia. L’olandese ne aveva a gennaio, quando ci provò il Monaco in prestito secco. Oggi solo sondaggi. Il pericolo è che restino bloccati.

Dominguez e Kennedy: la situazione

Tornando a Kennedy e Dominguez c’è da dire che a prezzo pieno sono due operazioni costose, da 20 milioni e passa. Il brasiliano costa 12, lo spagnolo 15. La Dinamo sta facendo muro. L’offerta di 3,5 milioni più riscatto a 8 presentata dalla Lazio è stata respinta. I croati vogliono la cessione a titolo definitivo, niente prestito. Non sono mai teneri quando vendono. Tengono alto il prezzo perché devono una percentuale di rivendita superiore al 20% al Barcellona. Barça che ha priorità d’acquisto nel caso in cui pareggiasse le offerte ricevute dalla Dinamo. Lo stallo dura da giorni, il rischio è che si protragga. Kennedy e Dominguez coprirebbero due necessità di Gattuso, l’aggiunta del centravanti e del difensore al posto di Gila. Sono le priorità indicate dal primo giorno. «Speravo di avere almeno due elementi in più», l’ammissione di Rino. Sarebbe un doppio acquisto pagato dopo due arrivi a parametro zero, Pedraza e Doekhi, un segnale di vitalità economica della società. La Lazio deve centrare due obiettivi: rinforzare la squadra e migliorare i conti rispettando la soglia dello 0,7% del costo del lavoro allargato entro settembre. Due scenari non facilmente conciliabili.

Le operazioni low cost

Per ogni acquisto salato c’è un’opzione low cost. Dominguez è una prima scelta, il preferito di Gattuso. L’alternativa è Comuzzo della Fiorentina, se i viola come sembra sono disposti a cederlo in prestito per rilanciarlo. E’ un under 23 italiano e le spese non gravano sul costo del lavoro allargato. L’alternativa gratuita a Kennedy è Piccoli. La Fiorentina dà anche lui in prestito, ma ne chiede il pagamento in aggiunta al riscatto. La Lazio vorrebbe il prestito gratuito senza obblighi. Piccoli stesso sarebbe titubante, non esclude la possibilità di rigiocarsi una chance a Firenze. Pinamonti è valutato 20 milioni dal Sassuolo e guadagna 2,5 milioni netti. E’ in scadenza nel 2027, termine che dimezza il valore del cartellino. La Lazio oscilla tra due estremi, il tutto e il niente.