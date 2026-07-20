Calciomercato Lazio, proposto Musah: così può essere utile a Gattuso

ROMA - I pezzi mancanti: il difensore post Gila, il centravanti cannoniere e magari un jolly di centrocampo . Il mercato della Lazio è bloccato negli ingorghi del saldo zero , tra i vincoli che impongono di alleggerire conti e monte ingaggi. Tempi di vacche magre da due anni . Rino lo sa e allena quello che ha. Pedraza e Doekhi si sono aggiunti alla difesa, mancano i pezzi principali. Il tecnico aspetta Dominguez della Dinamo Zagabria , è stallo su prezzo e formula. Vuole un 9 che fiuti e segni gol . Avrebbe aggiunto Asp del Bayern, ala e trequartista , alla batteria degli attaccanti. Non è arrivato . L’idea di aggiungere un trequartista resta. Se fosse un jolly, adattabile in più ruoli , anche meglio. Mezzala o mediano.

Calciomercato Lazio: l'idea Musah e gli altri nomi

Gattuso punterebbe su Stojkovic, altro gioiellino della Dinamo. Le richieste per Dominguez non consentono doppi assalti. Stojkovic è un trequartista adattabile da mezzala, battitore e suggeritore. È spuntato Musah del Milan, rientrato dal prestito all’Atalanta. Ha varie caratteristiche nelle corde, è rimasto sempre un’idea di giocatore. Mezzala, mediano, anche esterno nel centrocampo a 4. Musah ha 23 anni, cerca un’altra sistemazione, è stato offerto. Non è escluso che Milan e Lazio ne abbiano parlato durante la trattativa per Gila. A Formello può interessare solo a titolo temporaneo. Si vocifera di una richiesta in prestito oneroso (2 milioni) con riscatto a 18 legato all’Europa. Un riscatto improbabile perché lo è pensare ad una Lazio europea tra un anno. Ma è una formula che Lotito sta utilizzando da gennaio, gli consente di acquisire giocatori part-time senza impegnarsi. Maldini dall’Atalanta era arrivato in prestito con riscatto legato all’Europa League. È tornato a Bergamo. Per Dominguez è stata presentata la stessa proposta: prestito con riscatto in caso di qualificazione europea. La percentuale di riscatto sarebbe ridottissima. È un modo per prendere il giocatore e restituirlo al mittente stando alle ambizioni e alle quotazioni attuali della Lazio. L’arrivo di un trequartista, di una mezzala o di un mediano si lega alla scelta del modulo che è già materia di dibattito. Gattuso ha iniziato con il 4-2-3-1, non nega di poter utilizzare il 4-3-3. Non è detto che non si studino altre varianti col trequartista. Ma chi lo sarebbe?

Il nuovo tecnico Gattuso lavora sul 4-2-3-1

Rino ad oggi a centrocampo può contare su Taylor, Rovella, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek e Belahyane. Taylor può fare il mediano e il trequartista. Rovella e Cataldi sono reduci da infortuni e operazioni. Dele-Bashiru resta vago per collocazione, più mediano nel 4-2-3-1 o mezzala nel 4-3-3. Przyborek ha 19 anni e sta giocando da trequartista, non può essere il titolare. Belahyane è sul mercato da gennaio. È stato aggiunto Bruno Galassi, 19 anni, mediano, per la società una nuova scommessa. Se ne parla bene. Si spera vada meglio rispetto alla scommessa fatta per Muñoz, preso due anni fa dai baby del Barcellona, non si è mai visto. Pescare occasioni dai top club non è sempre una garanzia. Nel caso di Muñoz si pensava ad un baby royal, ad un 10 solo da svezzare, ad una ciliegina. Solo apparizioni in Primavera, mai ha esordito in prima squadra. Si è svincolato. Una parabola arcuata, da stellina a meteorina.