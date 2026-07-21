Comuzzo è l’alternativa a Dominguez: il punto sul mercato della Lazio

ROMA - La partita di stasera potrebbe rappresentare uno snodo importante anche per il mercato della Lazio. Sergi Dominguez, principale obiettivo per rinforzare il centro della difesa, dovrebbe infatti partire dal primo minuto nell'andata del secondo turno preliminare di Champions League tra Thun e Dinamo Zagabria . Un appuntamento che, di fatto, rende sempre più improbabile una partenza del centrale spagnolo prima del ritorno del 28 luglio, quando i croati si giocheranno il passaggio del turno.

Lo stallo

La Lazio continua ad aspettare, ma la trattativa vive una fase di stallo. Il club biancoceleste ha proposto un prestito oneroso da 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 8, subordinato però alla qualificazione alle coppe europee al termine della stagione. Una condizione che, considerando le attuali prospettive, offre poche garanzie ai croati. Il presidente Boban continua infatti a chiedere una cifra vicina ai 15 milioni e pretende maggiori certezze sul riscatto, quindi la prima proposta è stata rispedita al mittente. Sul cartellino dello spagnolo pesa anche il 20% sulla futura rivendita riservato al Barcellona, che conserva inoltre il diritto di pareggiare eventuali offerte.

L'ipotesi Comuzzo

Nel frattempo la Lazio continua a tenere aperte le piste alternative. La più concreta (ed economica) porta a Pietro Comuzzo della Fiorentina, ma percorribile soltanto in prestito. Anche lui è un classe 2005 e, avendo meno di 21 anni, il suo eventuale tesseramento non inciderebbe sull’indicatore del costo del lavoro allargato.