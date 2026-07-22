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Il San Paolo non paga la Lazio per Marcos Antonio: mercato bloccato dalla Fifa
Il club brasiliano sanzionato per non aver onorato la prima rata dell'acquisto del centrocampista
La Fifa ha bloccato il mercato in entrata del San Paolo. Lo riferisce l'agenzia Italpress secondo cui la sanzione arriva dopo che il club brasiliano non ha pagato la prima rata alla Lazio - da 1,05 milioni di euro - per l'ingaggio di Marcos Antonio. Il centrocampista era stato prelevato dal San Paolo nell'estate 2024 in prestito, successivamente rinnovato e poi trasformato in riscatto nello scorso marzo: il San Paolo, a quel punto, si era impegnato a pagare alla Lazio il cartellino del calciatore in quattro rate. Il club brasiliano, da ieri (21 luglio), risulta effettivamente inserito nella "FIFA Registration Ban List" con una sospensione di tre sessioni di mercato.