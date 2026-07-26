Lazio, la difesa è un rebus: Dominguez bloccato, Markmann tratta ma Romagnoli…
Si ricomincia da zero ogni giorno. Romagnoli via, Romagnoli torna. Blitz per Dominguez, niente Dominguez. Comuzzo alternativa in prestito, Fiorentina permettendo. Trattativa per Markmann, un 19enne che vale nientepopodimeno 7 milioni. Scorrono nomi di difensori centrali, anche Stav Lemkin, israeliano del Twente, 23 anni. Storie diverse si intrecciano e si sovrappongono nel mercato della Lazio. Fabiani prova a intavolare trattative in mezzo a indici piangenti. Gattuso, invece, brancolando nel labirinto di Formello si starà mordendo la lingua. Non ha presentato una lista di sogni proibiti modello Sarri, si è limitato a chiedere un centrale e un centravanti e continua ad aspettarli. Rino in difesa sta facendo giocare Marusic, resta aggrappato a Doekhi e Provstgaard, ha già perso Gigot e Patric, entrambi fermi. Non sa se Romagnoli resterà, in questo caso avrebbe almeno un big. Gattuso in attacco si aggrappa a Ratkov, spopola sui social lo svarione a porta vuota nell’amichevole con la Primavera. Dia lo usa più da trequartista, Noslin da ala. E così l’attuale cannoniere risulta Artistico, di rientro dal prestito in B. Per il posto da centravanti ballano i nomi di Espì del Levante e Gimenez del Milan. Lo spagnolo è valutato 20 milioni e c’è il Bologna in corsa, ci pensa per il dopo Castro. Il Milan ad oggi non “regala” il messicano, chiede l’obbligo di riscatto a cifre alte. Obbligo che la Lazio sta cercando di evitare per ogni affare per non appesantire i conti. Espì e Gimenez sono nomi realistici e non. Il rischio, per l’attacco, è che si debba aspettare l’uscita di uno tra Dia e Noslin. Tutte dinamiche, per ogni allenatore della Lazio, che accadono tristemente e ripetutamente.
Scenari futuri
La trattativa del giorno ieri era per Noah Markmann, 19 anni, difensore danese del Nordsjælland. Non ha l’età, ma la Lazio è convinta sia un ragazzo promettente, destinato al salto. Un altro Provstgaard. L’operazione si è sviluppata in parallelo con le difficoltà riscontrate per Dominguez della Dinamo Zagabria, di due anni più grande, con qualche partita in più sulle spalle in Croazia e nelle Coppe europee dopo la crescita nella cantera del Barcellona. Per Dominguez la Dinamo continua a chiedere 15 milioni e l’obbligo di riscatto. La Lazio ne offre 3,5 per il prestito oneroso e condiziona l’obbligo ad un’Europa irraggiungibile. Ecco perché la società sta provando a chiudere Markmann, giovanissimo e costosissimo stando alla valutazione di 7 milioni comprensiva di bonus. Se confermato, un prezzo non certo commisurato ai suoi 19 anni. Largo ai giovani fino a un certo punto. In difesa Rino non può permettersi rischi. Progetta una linea più alta rispetto a quella di Sarri, non più bloccata. Ma con chi può costruirla? Ha bisogno di un centrale veloce, di palleggio, accanto a difensori armadieschi.
Occhi su Brescianini e Fabbian
Aspettando difensore e centravanti, la Lazio sta valutando il mercato dei saldi, il fuori tutto. A Firenze sono chiusi Brescianini e Fabbian, possono partire in prestito. La Fiorentina chiede l’obbligo di riscatto, ha investito 23 milioni per entrambi. Sono due profili valutati e trattati più volte nelle finestre precedenti. Il pericolo della caccia al saldo è la tempistica. Non è un mercato lampo, è più facile da sviluppare ad agosto inoltrato se non nell’ultima settimana di trattative. Quando i club sono costretti a liberarsi degli esuberi. E quando il campionato è già iniziato.