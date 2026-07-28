Ratkov in uscita, la Lazio a caccia di occasioni: offerto Fullkrug

Veri, verissimi 9, a prezzi stracciati non ne esistono. L’unica chance che ha la Lazio è pescarne uno al mercato del “fuori tutto”, tra gli esuberi. Una pista è spuntata ieri, porta a Niclas Füllkrug, ex Milan, rientrato al West Ham. E’ sotto contratto fino al 2028, si muove di nuovo in prestito. Guadagna 3,5 milioni, al Milan si era più che dimezzato l’ingaggio pur di giocarci. Lo rifarebbe per tornare in Italia. E’ un’occasione low cost, da mercato “usa e getta”, differisce però dall’idea di ringiovanire. Füllkrug ha 33 anni. Il nome è sul tavolo, sotto valutazione. Intriga la soluzione a zero, è comunque un centravanti col senso della porta. Intriga meno l’anagrafica. Un altro 9 sul mercato è Gimenez, 25 anni, tra i preferiti di Gattuso. E’ fuori dai piani del Milan, a dicembre si era operato alla caviglia destra. Si è rifatto male ai Mondiali col Messico, solo una distorsione. Il rischio è rappresentato dalle condizioni cliniche. Gli ostacoli sono economici. Ogni residua illusione di credere nel suo arrivo dipende dal Milan. La Lazio può prenderlo solo in prestito gratuito, senza obbligo di riscatto, con l’aiuto dei rossoneri. Sempre che siano in vena di regali, costretti a cedere per obbligo. Non è uno scenario attuale, solo di fine mercato. E non è detto che si realizzi.

Gli scenari di mercato in attacco Gattuso ha bisogno di un centravanti esplosivo, di fiuto e mira, un 9 tranciante. Füllkrug è più un centravanti classico. Gimenez, al top, ha una cilindrata potente. Serve una decisione. E’ ormai certo che non sarà Ratkov il centravanti della Lazio, non può avere questa definizione. Lo sgorbio balistico, a porta vuota, nell’amichevole con la Primavera, è stato corretto dal gol in acrobazia nel secondo test di domenica. Non può bastare. E’ la consistenza del giocatore a non dare garanzie. Il rischio è troppo grande da correre. Ratkov si è perso appena arrivato, l’impatto con Sarri sicuramente non l’avrà aiutato. La partenza con Gattuso non è stata incoraggiante. Domenica gli ha preferito Artistico. Il serbo era in bilico già a giugno, lo è ancora di più adesso. E’ da un mese che il manager cerca offerte in Bundesliga. Dia e Noslin sono in rimonta, destinati a restare. Ratkov è in uscita e l’impresa è provare a recuperare i 13 milioni spesi a gennaio.

Capitolo difensore: c'è Markmann Gattuso aspetta il centravanti e il difensore. Per Dominguez la Lazio è arrivata a pareggiare la richiesta di 15 milioni della Dinamo Zagabria, offrendo un pagamento pluriennale, fissando il riscatto non più all’Europa, ma a condizioni più realistiche. Boban ha detto no. Ecco perché la società si è lanciata su Noah Markmann del Nordsjælland. Ha 19 anni e caratteristiche che si adattano all’idea di difesa che sta attuando Gattuso. Cerca un centrale che rompa la linea, bravo in costruzione. Su Markmann c’è condivisione. Nelle condizioni in cui è la Lazio si cercano soluzioni idonee anche se rischiose. Gattuso ha perso i totem, non ci sono big in arrivo, punta sui riti rinvigorenti. Ha dato una botta di adrenalina alla squadra in due settimane. Ha trovato giocatori abbattuti o dormienti. Rino ha sempre il pregio di parlare ai cuori dei suoi uomini, di trasmettere tutta la sua energia, di iniettare sangue nei loro occhi. E’ una ricchezza, l’unica che può permettersi la Lazio. Soldi ce ne sono pochi in cassa. Quelli incassati da gennaio servono per risanare, quei pochi messi a disposizione non bastano per comprare. C’è chi rischia e chi s’arrende. Gattuso non s’è mai arreso.

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