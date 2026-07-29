Fullkrug spera ma la Lazio è fredda: la situazione

Il rebus centrale. Il rebus centravanti. Siamo sempre al punto di partenza. Gattuso aspetta i colpi richiesti: il nuovo Gila e il nuovo 9. Doekhi è stato aggiunto alla difesa perché Gigot e Patric sono finiti subito fuori, ognuno coi suoi tormenti. Gila non è stato sostituito, era stato individuato Markmann per le caratteristiche, si sarebbe puntato su di lui nonostante la giovane età. Gattuso ha una difesa scoperta e l’attacco spuntato. Ratkov non dà segnali di ripresa e non dà garanzie. È in uscita, sempre che il suo manager raccolga offerte, anche solo in prestito con diritto di riscatto. La Lazio lo ha pagato 13 milioni. Si tenta il mercato della Bundesliga, aveva richieste prima dell’arrivo alla Lazio. I sei mesi in panchina non aiutano a raccogliere proposte.

Calciomercato Lazio Ratkov in uscita, la Lazio a caccia di occasioni: offerto Fullkrug Lazio, Gattuso ha bisogno di un 9 vero Rino ha bisogno di un 9 vero, cerca un centravanti di gamba. È stato offerto Niclas Füllkrug, 33 anni, è rientrato al West Ham dal prestito al Milan. È un centravanti classico. Guadagna 3,5 milioni, sarebbe disposto a ritrattare l’ingaggio tagliandolo pur di tornare in Italia. La Lazio finora non ha colto la proposta. Gattuso punterebbe su Gimenez del Milan, ma serve un aiuto dei rossoneri. I biancocelesti possono prenderlo in prestito con diritto di riscatto, non con obbligo. Il rischio è che sia un’operazione valutabile solo ad agosto inoltrato, sempre che l’attaccante sia ancora al Milan.

Calciomercato Acquisti, cessioni e obiettivi: tutte le trattative di calciomercato delle 20 squadre di Serie A È stato operato a dicembre alla caviglia destra, si è fermato ai Mondiali per una distorsione pur avendo giocato poco. Cerca il rilancio. Il Milan chiede 21 milioni, deve evitare minusvalenze. Il calcolo è tra i soldi spesi e gli ammortamenti centrati. Nel gennaio 2025 era stato pagato più di 30 milioni. L’exploit nel Feyenoord non è stato confermato. In passato Gimenez ha segnato alla Lazio, è lì che aveva colpito Lotito. Ma non era già acquistabile, il prezzo era lievitato alle stelle. Un nuovo tentativo oggi, appare disperato. I centravanti veri all’estero costano ed è difficile prenderli in prestito.

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