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lunedì 3 agosto 2026
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Gattuso: "Non so se Romagnoli andrà via. Mercato? Ecco cosa serve alla Lazio"

L'allenatore traccia una linea e chiede rinforzi: "Non dobbiamo prendere tanto per prendere"
2 min
TagsLazioGattuso

Dopo l'amiechevole vinta contro l'Ascoli, Gattuso ha preso parola dando delle indicazioni di mercato per completare la rosa della Lazio in vista dell'inizio del campionato: "Sappiamo bene che mancano due cose nel mercato, dobbiamo farlo. Non dobbiamo prendere tanto per prendere: devono arrivare un attaccante e un centrale di difesa. Romagnoli? Non so se andrà via, è già stato un mio giocatore al Milan e al tempo gli ho fatto rinnovare il contratto. Si sta comportando benissimo, dobbiamo riuscire a sbagliare il meno possibile".

Gattuso e i tifosi della Lazio 

L'allenatore ci crede, vuole riconquistare i tifosi biancocelesti: "Abbiamo il dovere di sudare la maglia, di onorarla e provare a fargli cambiare idea. Sarà dura giocare in casa in questa situazione, ma per noi avere i tifosi è un valore aggiunto. Possiamo cambiare le cose, solo con le prestazioni e con i fatti, ci conquisteremo la loro fiducia nelle trasferte. All'Olimpico i tifosi sono il dodicesimo uomo e ci farebbe comodo averli dalla nostra parte".

 

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