Gattuso: "Non so se Romagnoli andrà via. Mercato? Ecco cosa serve alla Lazio"
Dopo l'amiechevole vinta contro l'Ascoli, Gattuso ha preso parola dando delle indicazioni di mercato per completare la rosa della Lazio in vista dell'inizio del campionato: "Sappiamo bene che mancano due cose nel mercato, dobbiamo farlo. Non dobbiamo prendere tanto per prendere: devono arrivare un attaccante e un centrale di difesa. Romagnoli? Non so se andrà via, è già stato un mio giocatore al Milan e al tempo gli ho fatto rinnovare il contratto. Si sta comportando benissimo, dobbiamo riuscire a sbagliare il meno possibile".
Gattuso e i tifosi della Lazio
L'allenatore ci crede, vuole riconquistare i tifosi biancocelesti: "Abbiamo il dovere di sudare la maglia, di onorarla e provare a fargli cambiare idea. Sarà dura giocare in casa in questa situazione, ma per noi avere i tifosi è un valore aggiunto. Possiamo cambiare le cose, solo con le prestazioni e con i fatti, ci conquisteremo la loro fiducia nelle trasferte. All'Olimpico i tifosi sono il dodicesimo uomo e ci farebbe comodo averli dalla nostra parte".