Lazio, il mercato è in stallo totale: arriva il vertice per Hautekiet
ROMA - Nomi spuntati e poi depennati. Adesso la Lazio prova a cambiare il finale delle trattative insistendo per Ibe Hautekiet. Ieri ha ricevuto a Formello i suoi agenti: operazione da impostare con lo Standard Liegi, da accontentare sulle cifre e sulla formula. Lotito e Fabiani, intanto, stanno cercando di convincere il calciatore a sposare la causa biancoceleste. Il presidente ha raggiunto il centro sportivo nel tardo pomeriggio, era in corso l'amichevole con l'Ostiamare. Hautekiet, centrale classe 2002, è balzato in cima agli obiettivi per la difesa dopo gli affari sfumati per Sergi Dominguez (troppo costoso) e Markmann (ha rifiutato la proposta). Il belga ha un contratto fino al 2029, serve un'offerta allettante per spingere alla cessione lo Standard, che in estate ha già venduto per circa 13 milioni. Non ha urgenze di fare cassa.
Vertice in casa biancoceleste
C’è però la consapevolezza della possibile volontà del calciatore. L'incontro di ieri potrebbe aiutare in questa direzione. Nei giorni scorsi era stato lo stesso tecnico Euvrard a esporsi in prima persona: «Non sono preoccupato, so che alcuni giocatori possono interessare ad altri club e ho abbastanza esperienza per sapere come funzionino certe dinamiche. Manca un mese al termine della sessione di mercato, possono succedere tante cose». Lo Standard non aveva inserito la partenza di Hautekiet nei piani iniziali, anzi, ci punterebbe anche per la prossima stagione. Le priorità di Gattuso restano un difensore e un centravanti. Il Porto spinge per Gimenez, è il preferito di Rino. Farioli cerca due attaccanti, non solo uno: quasi inavvicinabile a maggior ragione. Proposto Sebastiano Esposito, in rottura con il Cagliari: viene apprezzato, ma la Lazio cerca una prima punta. Dietro in pole c'è Hautekiet, il vertice a Formello è stato uno step importante. Ci vuole un affondo per non andare a fondo, di nuovo.
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