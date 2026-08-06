Lazio, il mercato è in stallo totale: arriva il vertice per Hautekiet

ROMA - Nomi spuntati e poi depennati. Adesso la Lazio prova a cambiare il finale delle trattative insistendo per Ibe Hautekiet. Ieri ha ricevuto a Formello i suoi agenti: operazione da impostare con lo Standard Liegi, da accontentare sulle cifre e sulla formula. Lotito e Fabiani, intanto, stanno cercando di convincere il calciatore a sposare la causa biancoceleste. Il presidente ha raggiunto il centro sportivo nel tardo pomeriggio, era in corso l'amichevole con l'Ostiamare. Hautekiet, centrale classe 2002, è balzato in cima agli obiettivi per la difesa dopo gli affari sfumati per Sergi Dominguez (troppo costoso) e Markmann (ha rifiutato la proposta). Il belga ha un contratto fino al 2029, serve un'offerta allettante per spingere alla cessione lo Standard, che in estate ha già venduto per circa 13 milioni. Non ha urgenze di fare cassa.