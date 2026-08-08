Lazio, improvvisa accelerazione su Ivanovic: ok del Benfica al prestito, ma attenzione alle insidie 

La Lazio avanza per Franjo Ivanovic, balzato prepotentemente in pole per l'attacco . Accelerata per il centravanti del Benfica, fin dal principio in cima alla lista dei desideri di Gattuso come Gimenez del Milan. A differenza dei portoghesi, però, il club rossonero non ha mai aperto alla possibilità del prestito con diritto di riscatto, soprattutto visto l'interesse del Porto di Farioli. Ivanovic aveva detto sì alla Lazio già da qualche giorno, Lotito e Fabiani aspettavano una risposta del Benfica entro il weekend. Ieri sera c'è stato un nuovo contatto, a Formello è aumentato l'ottimismo per la fumata bianca. L'accordo sembra a un passo. Ivanovic si era trasferito a Lisbona l'estate scorsa, per comprarlo dall'Union Saint-Gilloise (21 gol in 47 presenze) erano stati spesi circa 23 milioni di euro. Nella stessa sessione era stato proposto anche al Como.

Nell'ultima stagione non ha giocato con continuità, il suo minutaggio con Mourinho è diminuito con il passare dei mesi ed è finito tra i sacrificabili. La Lazio crede nel suo profilo e nel suo rilancio. Della stessa cosa è convinto lo stesso Ivanovic, classe 2003. Trattativa caldissima. Tutti gli altri nomi rimangono sullo sfondo, adesso nettamente staccati. Gattuso, ripetendo il mantra «non comprare tanto per comprare», teneva in ballo le due opzioni offensive preferite Ivanovic-Gimenez. Il messicano, per condizioni economiche, è rimasto inavvicinabile. Il croato, al contrario, è diventato una pista percorribile grazie alla sua volontà e alla soluzione di un affare in prestito con diritto di riscatto (che diventerebbe obbligatorio a determinate condizioni, probabilmente con il raggiungimento di una qualificazione europea).

Attesa per la decisione finale

Su di lui ci sono anche Lens e Betis, ora sta al giocatore decidere. La Lazio pensa di aver centrato il sorpasso decisivo, gli spagnoli avevano chiesto un po' di tempo al Benfica per chiudere prima una cessione propedeutica al suo acquisto. Stavolta è la società biancoceleste a poter battere sul tempo la concorrenza. L'innesto di Ivanovic, attaccante completo, è stato avallato da Gattuso: viene considerato il centravanti giusto per alzare il livello offensivo della squadra.

Ratkov, a prescindere dai gol segnati in estate, non viene ritenuto pronto a reggere da solo il peso del reparto. La chiusura in prestito per Ivanovic, tra l'altro, permetterebbe alla Lazio di indirizzare gli sforzi economici in difesa. Il budget è risicato, in cassa ci sono circa 9 milioni di euro per chiudere le due operazioni richieste dal tecnico: l'attaccante, appunto, e un altro centrale.