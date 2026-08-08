Ratkov, una doppia scommessa: per Gattuso non è ancora pronto come titolare 

Sei gol per farsi notare, ma ancora non abbastanza per cancellare i dubbi. Ratkov sta vivendo un'estate particolare, sospesa tra la voglia di conquistare la Lazio e le sirene di mercato. Gattuso gli sta concedendo spazio nelle amichevoli (anche per mancanza di alternative), il serbo ha risposto con i numeri, ma il giudizio definitivo è rimandato. Per il tecnico il centravanti resta la priorità assoluta del mercato e questo, inevitabilmente, condiziona anche il futuro del classe 2003.

Lazio Lo spettacolo dei tifosi della Lazio ad Ascoli: quanto amore al Del Duca Guarda la gallery Gattuso ha apprezzato soprattutto la continuità mostrata sotto porta. Il lavoro quotidiano procede nella direzione giusta e l'allenatore continua a stimolarlo, convinto che il ragazzo abbia margini importanti di miglioramento. I progressi, però, non cambiano le strategie e l'idea dell'allenatore: Ratkov non è ancora pronto per sostenere da titolare il peso dell'attacco biancoceleste nell'arco di un'intera stagione. Lo considera un prospetto da far crescere gradualmente, un vice da valorizzare alle spalle di un altro centravanti di ruolo. Sirene dall'estero C’è poi l’aspetto mercato da tenere in considerazione. Negli ultimi giorni si parlava di un interesse in Russia, con la Dinamo Mosca pronta a mettere sul tavolo una proposta da circa 15 milioni. Tuttavia, l’agente del ragazzo, Ives Cakarun, ha smentito categoricamente questo scenario. In ogni caso, se dovesse arrivare a una cifra importante, la Lazio la prenderebbe in considerazione. Ratkov, arrivato a gennaio, ha faticato ad adattarsi alla nuova realtà. Il trasferimento in Italia, il diverso modo di vivere il calcio e i metodi di allenamento lo hanno inizialmente frenato. Adesso sembra aver trovato maggiore serenità e continuità, ma un’eventuale offerta aprirebbe nuovi scenari. Da una parte c'è la volontà di proseguire il percorso di crescita del centravanti, considerato un investimento per il futuro. Dall'altra c'è la necessità di finanziare il mercato e reperire risorse per completare una rosa che Gattuso ritiene ancora incompleta. Ratkov, intanto, continua a fare quello che gli riesce meglio in questo momento: segnare. E provare a rendere ogni scelta sempre più complicata.