La Lazio cambia obiettivo per l’attacco: il mercato riparte da Joselu

Un'altra volta rifiutata. È una Lazio senza budget e, peggio ancora, senza appeal. Non attira più, scansata non appena subentra la minima concorrenza. Ivanovic è l'ultimo caso di un'estate di sofferenze, l'ennesimo smacco di mercato. Sembrava a un passo, a Formello pensavano di averlo in pugno, invece il croato ha stretto la mano al Lens, squadra preferita nel "duello" a distanza. I francesi hanno chiuso al secondo posto l'ultima Ligue 1, disputeranno la Champions, ha fatto la differenza nella scelta del centravanti. Lotito e Fabiani sono costretti a ripartire da zero, zero come il parametro che ha permesso di chiudere gli unici due colpi centrati finora (Pedraza dal Villarreal e Doekhi dall'Union Berlino). Il Benfica aveva accettato la proposta del prestito con diritto di riscatto, a quel punto è diventata determinante la volontà del calciatore. La risposta sta nelle visite mediche che sosterrà in giornata per il Lens.