La Lazio cambia obiettivo per l’attacco: il mercato riparte da Joselu
Un'altra volta rifiutata. È una Lazio senza budget e, peggio ancora, senza appeal. Non attira più, scansata non appena subentra la minima concorrenza. Ivanovic è l'ultimo caso di un'estate di sofferenze, l'ennesimo smacco di mercato. Sembrava a un passo, a Formello pensavano di averlo in pugno, invece il croato ha stretto la mano al Lens, squadra preferita nel "duello" a distanza. I francesi hanno chiuso al secondo posto l'ultima Ligue 1, disputeranno la Champions, ha fatto la differenza nella scelta del centravanti. Lotito e Fabiani sono costretti a ripartire da zero, zero come il parametro che ha permesso di chiudere gli unici due colpi centrati finora (Pedraza dal Villarreal e Doekhi dall'Union Berlino). Il Benfica aveva accettato la proposta del prestito con diritto di riscatto, a quel punto è diventata determinante la volontà del calciatore. La risposta sta nelle visite mediche che sosterrà in giornata per il Lens.
Lazio, caccia alla punta dopo il no di Ivanovic: le piste
Una pista sfumata che costringe la Lazio a ricominciare la ricerca per l'attaccante da consegnare a Gattuso, che ieri sera ha chiuso a Frosinone il ciclo di amichevoli. Il tecnico attende ancora il rinforzo offensivo, lo stesso discorso vale per l'innesto in difesa. Va bene il «non comprare tanto per comprare», ma il tempo adesso stringe. Soprattutto perché la Lazio, almeno per la punta, deve virare su un obiettivo diverso rispetto a quello individuato con decisione fino a 48 ore fa. Ivanovic era in cima alla lista dei desideri di Rino insieme a Gimenez, l'affare per il messicano rimane complicatissimo, il Milan a differenza del Benfica non ha mai aperto alla possibilità del prestito gratuito. Potrebbe farlo al massimo a fine mercato, ma solo nel caso in cui non riuscisse a piazzarlo prima. Ma su di lui è forte l'interesse del Porto di Farioli, alla ricerca di due colpi in attacco, non solo uno.
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