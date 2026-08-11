Lazio, la cessione di Ratkov per un bomber di peso: ma il tempo stringe

ROMA - Il centravanti lo paga Ratkov. L'ammissione delle intenzioni: «Nessuno toglie la bravura di Petar, nessuno toglie che forse rimarrà...». Quel "forse" di Gattuso, pronunciato domenica, è la spiegazione della strategia che ha in mente la Lazio: vendere il serbo per acquistare un'altra punta, più adatta al gioco proposto. All'ex Salisburgo non sono bastati i 6 gol estivi per convincere Rino: questione di caratteristiche e qualità necessarie. «Il 70% delle squadre in A va sui "riferimenti", davanti bisogna avere forza e velocità», la specifica. Tutto ciò che non è in dotazione a Ratkov, al contrario abile in area di rigore. Sarri non l'ha mai tenuto in considerazione, Gattuso non ha nascosto l'intenzione di aggiungere un attaccante di livello. Il titolare che ha in testa gioca ancora in un'altra squadra. Sarebbe stato Ivanovic, non avesse scelto il Lens, qualificato in Champions. Mercato tribolato. Margine di manovra ridottissimo visto il budget risicato (9 milioni di euro totali per centravanti e difensore) oppure calciatori non intenzionati a sposare il progetto una volta trovato l'accordo con il club d'appartenenza. Il Benfica aveva accettato il prestito con diritto di riscatto, Ivanovic ha spalancato le braccia al Lens rifiutando l'offerta biancoceleste.