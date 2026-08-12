Tavares, son dolori di mercato: la Lazio aspetta offerte
Infortunio e mercato, doppio dilemma Tavares. Peggio l’infiammazione al ginocchio o le voci che circolano intorno al suo nome, avvolgendolo in un alone di mistero? La Lazio, di certo, adesso lo cederebbe alla svelta. Il ballottaggio con Pedraza, nuovo acquisto a sinistra, è durato una settimana scarsa. Fino a quando Nuno si è fermato lamentando un problema al ginocchio: da fastidio debilitante per qualche giorno è diventato un guaio che ha compromesso più di metà preparazione. Ha saltato tutte e 6 le amichevoli disputate nel precampionato. Il terzino, come confidato da Gattuso, è tornato in Portogallo mentre la squadra preparava l’ultimo test con il Frosinone. Controllo al ginocchio da uno specialista. Ieri Tavares è tornato a Roma, oggi si ripresenterà a Formello per essere nuovamente valutato.
La Lazio da tempo non ritiene Tavares incedibile
I dolori, però, sembrano più di mercato che legati alle condizioni atletiche. A metà luglio c’era stato un contatto con il Porto, Nuno aveva parlato al telefono con Farioli. Non si era dimostrato convinto del ritorno in Portogallo, per questo la pista si era raffreddata. A giugno, invece, Tavares era stato accostato al Besiktas, nuovamente interessato dopo i primi tentativi risalenti a gennaio. Un lungo corteggiamento che non ha portato a nulla, anzi, i turchi hanno virato sull’ex Monaco Ouattara, ufficializzato a inizio luglio. Altri sondaggi potrebbero spuntare in Turchia, quello della Super Lig è un mercato ricco e con occhi attenti verso la Serie A. La Lazio da tempo non lo ritiene più imprescindibile e l’innesto di Pedraza permette a Gattuso di avere comunque la casella coperta.
Tavares valutato 20 milioni di euro. Il 40% della cessione andrà all'Arsenal
Le difficoltà riscontrate per le trattative in entrata costringono la società a ragionare sui sacrificabili. Tavares fa parte della lista, il recente stop ha accentuato il desiderio di una sua cessione. Si parte da una valutazione alta, circa 20 milioni di euro. Il 40% della cifra andrà riconosciuto all’Arsenal, gli accordi sottoscritti nell’estate del 2024 spingono la Lazio a non concedere uno sconto elevato per il suo cartellino. Non è ancora arrivata un’offerta in grado di accontentare le parti in causa, in primis la dirigenza biancoceleste. Gattuso lo aspetta a Formello, a prescindere pretende un segnale. Non l’ha avuto a disposizione nemmeno per un test, a sinistra ha utilizzato tutti gli altri viste le rotazioni necessarie per distribuire il minutaggio: Pedraza, Pellegrini, Marusic, Floriani Mussolini e l'adattato Ricardo Bordon. Tavares era un treno sulla fascia, oggi sembra su un binario morto.
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