Lazio, clamorosa idea Icardi. I primi contatti positivi, i pensieri di Mauro
Una pazza idea per cambiare volto e peso all’attacco. Si chiama Mauro Icardi, è il nuovo nome comparso sul taccuino della Lazio. L’indiscrezione è rimbalzata nelle ultime ore e trova conferme: un contatto con il ds biancoceleste, per capire disponibilità e condizioni dell’argentino, c’è stato. Operazione complicatissima, soprattutto per i costi, ma non esclusa dall’entourage del centravanti. Icardi aspetta, riflette e soprattutto guarda alla Champions League e ad un club che possa garantirgliela. La Lazio non può farlo, prova però a convincerlo con un ritorno da protagonista in Serie A.
Tentazione Icardi, la Lazio ci pensa
Sarebbe un colpo completamente diverso rispetto a quelli immaginati finora, anche per l’impatto mediatico. Il problema principale è rappresentato dall’ingaggio, fuori dai parametri e dalle politiche attuali della Lazio. Servirebbe quindi uno sforzo importante, oltre alla volontà dell’argentino di venire incontro alle possibilità biancocelesti. Dal suo entourage aspettano altre opportunità e sono state registrate possibilità in Arabia Saudita, Qatar, Brasile, Argentina e Messico. Nessuna porta viene chiusa. Nemmeno quella di Formello.
Pinamonti dice sì alla Lazio
Nell’attesa restano aperte le alternative più concrete. Pinamonti continua a rappresentare la pista maggiormente percorribile, soprattutto perché il giocatore ha già dato la propria disponibilità. Ha parlato con Gattuso e considera Roma un’opportunità importante per la carriera. Nelle ultime cinque stagioni di Serie A ha segnato 48 gol tra Genoa, Empoli e Sassuolo. Il nodo resta l’accordo con i neroverdi. La Lazio propone 3 milioni per il prestito oneroso e un diritto di riscatto da 12 milioni, destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi legati alle prestazioni. Per rendere possibile la formula Pinamonti dovrebbe prolungare il contratto in scadenza nel 2027: sarebbe disposto ad attivare l’opzione fino al 2028 soltanto davanti al via libera del Sassuolo all’operazione.
Lazio, ipotesi Lucca
Poi c’è Lucca. La Lazio su di lui aspetta soprattutto le decisioni del Napoli. Allegri lo sta valutando e il suo futuro potrebbe dipendere dalle successive mosse offensive degli azzurri: l’eventuale arrivo di un altro centravanti aprirebbe inevitabilmente nuovi scenari. Fabiani rimane alla finestra, pronto ad approfondire il discorso qualora arrivasse un’apertura. Sullo sfondo resta Ratkov: una sua eventuale cessione potrebbe cambiare ulteriormente i piani, fino ad aprire la possibilità di inserire due nuovi numeri nove.
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