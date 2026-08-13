Lazio, clamorosa idea Icardi. I primi contatti positivi, i pensieri di Mauro

Una pazza idea per cambiare volto e peso all’attacco. Si chiama Mauro Icardi, è il nuovo nome comparso sul taccuino della Lazio. L’indiscrezione è rimbalzata nelle ultime ore e trova conferme: un contatto con il ds biancoceleste, per capire disponibilità e condizioni dell’argentino, c’è stato. Operazione complicatissima, soprattutto per i costi, ma non esclusa dall’entourage del centravanti. Icardi aspetta, riflette e soprattutto guarda alla Champions League e ad un club che possa garantirgliela. La Lazio non può farlo, prova però a convincerlo con un ritorno da protagonista in Serie A.

Tentazione Icardi, la Lazio ci pensa Sarebbe un colpo completamente diverso rispetto a quelli immaginati finora, anche per l’impatto mediatico. Il problema principale è rappresentato dall’ingaggio, fuori dai parametri e dalle politiche attuali della Lazio. Servirebbe quindi uno sforzo importante, oltre alla volontà dell’argentino di venire incontro alle possibilità biancocelesti. Dal suo entourage aspettano altre opportunità e sono state registrate possibilità in Arabia Saudita, Qatar, Brasile, Argentina e Messico. Nessuna porta viene chiusa. Nemmeno quella di Formello.