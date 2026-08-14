Icardi prende tempo ma non chiude alla Lazio: l’ostacolo è l’ingaggio

Eppur si muove. Sembrava immobile, in balìa degli eventi e dei rifiuti. Ora la Lazio pare finalmente pronta ad assecondare con innesti mirati il lavoro portato avanti da Gattuso. Prima Frattesi , adesso il centravanti. L'allenatore lo aspetta da settimane (aveva individuato Ivanovic, che poi ha scelto il Lens), un titolare capace di garantire gol e peso offensivo. E tra i tanti nomi sondati o trattati, è comparso anche quello di Icardi , uno dei pochi in grado di accendere la fantasia. L'argentino, svincolato dal Galatasaray, per ora è una suggestione più che una trattativa . Ma il sondaggio esiste e va registrato. La Lazio ha chiesto informazioni e disponibilità, ricevendo una risposta interlocutoria. Non un sì, ma soprattutto non quel no che l'ex Inter ha già pronunciato davanti ad altre opportunità (tra cui l'Olympiakos).

Sogno Icardi, la Lazio aspetta

Icardi prende tempo. Il suo entourage si sta muovendo su più fronti, lo ha proposto a diversi club e ha ricevuto sondaggi da Arabia Saudita, Qatar, Brasile, Argentina e Messico. Qualche porta si è già chiusa, altre rimangono aperte. E tra queste c'è anche la Lazio. L'ostacolo principale è evidente: le alte richieste d'ingaggio dell'argentino dovrebbero subire un ridimensionamento importante per rientrare nei parametri biancocelesti. Per questo oggi resta soprattutto un sogno di fine mercato, complicato da trasformare in realtà. Ad alimentarlo, però, ci ha pensato indirettamente anche Lotito, che rispondendo all'ennesima telefonata dei tifosi ha prima confermato l'aquisto di Frattesi e poi, alla domanda sulla veridicità dell'operazione Maurito, non ha smentito: «Sta' bono... zitto», ha replicato prima di interrompere la chiamata.