Frattesi nel cielo della Lazio: tutte le cifre dell'affare

Inaspettato, materializzato. Ecco Frattesi, sosterrà oggi le visite mediche per la Lazio. Spazzati via gli ultimi dubbi, scambio di documenti completato ieri. Il risultato di una trattativa che ha trovato la disponibilità di tutte le parti in causa. La differenza l'ha fatta soprattutto la volontà del centrocampista. Un top rinforzo per Gattuso, che ha lavorato ai fianchi dell'ormai ex Inter. Fruttuosa opera di convincimento. Frattesi lascerà Milano dopo tre stagioni, nel 2023 era stato pagato circa 40 milioni di euro dai nerazzurri. Il prezzo necessario per strapparlo al Sassuolo e battere sul tempo la concorrenza. Il trasferimento alla Lazio è realtà, per lui un ritorno a casa: è cresciuto nel vivaio biancoceleste prima di passare nelle giovanili della Roma.