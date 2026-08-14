Frattesi nel cielo della Lazio: tutte le cifre dell'affare
Inaspettato, materializzato. Ecco Frattesi, sosterrà oggi le visite mediche per la Lazio. Spazzati via gli ultimi dubbi, scambio di documenti completato ieri. Il risultato di una trattativa che ha trovato la disponibilità di tutte le parti in causa. La differenza l'ha fatta soprattutto la volontà del centrocampista. Un top rinforzo per Gattuso, che ha lavorato ai fianchi dell'ormai ex Inter. Fruttuosa opera di convincimento. Frattesi lascerà Milano dopo tre stagioni, nel 2023 era stato pagato circa 40 milioni di euro dai nerazzurri. Il prezzo necessario per strapparlo al Sassuolo e battere sul tempo la concorrenza. Il trasferimento alla Lazio è realtà, per lui un ritorno a casa: è cresciuto nel vivaio biancoceleste prima di passare nelle giovanili della Roma.
Frattesi, le cifre dell'acquisto
Un colpaccio per la mediana. Frattesi sbarcherà a Fiumicino in mattinata, nel pomeriggio effettuerà i controlli di routine, poi sottoscriverà un contratto di un anno, a cui se ne aggiungeranno altri 4 (fino 2031) quando sarà riscattato il suo cartellino. Un'operazione intelligente, stavolta da elogiare, chiusa in un paio di giorni da Lotito e Fabiani. Non è stato semplice far quadrare conti e desideri. Affare definito grazie a un prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 14 (15 totali), che diventerà obbligatorio in caso di determinate condizioni concretizzate, legate al numero di presenze (25) o al piazzamento in classifica della squadra (almeno decimo posto). Ne basta una delle due.
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