Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi dall'Inter: la Lega non ha dato l'ok

Lazio, Frattesi in sospeso: la Lega non ha dato l'ok

Trovato l'accordo con l'Inter (prestito oneroso da un milione con obbligo di riscatto a 14 in caso di 25 presenze o decimo posto in campionato) e con lo stesso Frattesi (che in biancoceleste ha già militato ai tempi delle giovanili), la Lazio aspettava il centrocampista azzurro classe 1999 oggi a Roma per le visite mediche e per ufficializzare il suo arrivo.

Biancocelesti e Inter al lavoro per risolvere il problema

Un'operazione che al momento è però in stallo, con le parti che sono comunque al lavoro per risolvere la situazione e chiudere l'operazione cambiandone la formula (alzando il prezzo del prestito oneroso e togliendo l'obbligo di riscatto). Intanto Frattesi, che è stato bloccato mentre andava in aeroporto per raggiungere la Capitale con il volo in partenza dalle 11,30 da Milano, è costretto ad attendere.

(notizia in aggiornamento)