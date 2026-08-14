Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi dall'Inter: la Lega non ha dato l'ok
ROMA - Lazio, sospeso il trasferimento di Davide Frattesi dal'Inter: la Lega non ha dato l'ok (per questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, chiamato ad operare 'a saldo zero' in questa sessione estiva di calciomercato).
Lazio, Frattesi in sospeso: la Lega non ha dato l'ok
Trovato l'accordo con l'Inter (prestito oneroso da un milione con obbligo di riscatto a 14 in caso di 25 presenze o decimo posto in campionato) e con lo stesso Frattesi (che in biancoceleste ha già militato ai tempi delle giovanili), la Lazio aspettava il centrocampista azzurro classe 1999 oggi a Roma per le visite mediche e per ufficializzare il suo arrivo.
Biancocelesti e Inter al lavoro per risolvere il problema
Un'operazione che al momento è però in stallo, con le parti che sono comunque al lavoro per risolvere la situazione e chiudere l'operazione cambiandone la formula (alzando il prezzo del prestito oneroso e togliendo l'obbligo di riscatto). Intanto Frattesi, che è stato bloccato mentre andava in aeroporto per raggiungere la Capitale con il volo in partenza dalle 11,30 da Milano, è costretto ad attendere.
(notizia in aggiornamento)
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