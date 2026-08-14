Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi dall'Inter: la Lega non ha dato l'ok

Contrattempo di mercato per i biancocelesti, che contavano di ufficializzare oggi il centrocampista: i dettagli

2 min

Pubblicato il 14.08.2026, 11:14 (Aggiornato il 14.08.2026, 12:18)

LazioCalciomercatofrattesi

ROMA - Lazio, sospeso il trasferimento di Davide Frattesi dal'Inter: la Lega non ha dato l'ok (per questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, chiamato ad operare 'a saldo zero' in questa sessione estiva di calciomercato).

 

Lo spettacolo dei tifosi della Lazio ad Ascoli: quanto amore al Del Duca
Guarda la gallery

 

Lazio, Frattesi in sospeso: la Lega non ha dato l'ok

Trovato l'accordo con l'Inter (prestito oneroso da un milione con obbligo di riscatto a 14 in caso di 25 presenze o decimo posto in campionato) e con lo stesso Frattesi (che in biancoceleste ha già militato ai tempi delle giovanili), la Lazio aspettava il centrocampista azzurro classe 1999 oggi a Roma per le visite mediche e per ufficializzare il suo arrivo.

Biancocelesti e Inter al lavoro per risolvere il problema

Un'operazione che al momento è però in stallo, con le parti che sono comunque al lavoro per risolvere la situazione e chiudere l'operazione cambiandone la formula (alzando il prezzo del prestito oneroso e togliendo l'obbligo di riscatto). Intanto Frattesi, che è stato bloccato mentre andava in aeroporto per raggiungere la Capitale con il volo in partenza dalle 11,30 da Milano, è costretto ad attendere.

(notizia in aggiornamento)

 

Tutte le news
Calciomercato Lazio

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS