Lazio, 3 o 4 milioni per fare due acquisti: ecco chi vuole Gattuso
ROMA - Frattesi è arrivato, a Formello sono tutti felici. Gattuso prima di tutti. Il "giallo" di ieri mattina che ha portato alla modifica della formula d'acquisto, però, crea una serie di conseguenze con le quali adesso si dovranno fare i conti per completare la rosa. Mancano ancora un difensore e un attaccante, sempre quei due tasselli richiesti dall'allenatore al momento della firma del contratto. E considerando che in cassa c'erano 8-9 milioni, dopo aver dovuto alzare a 5 quelli per il prestito oneroso di Frattesi, significa che ne restano 3-4 per fare due acquisti, sempre in prestito (o a parametro zero) e senza la possibilità dell'obbligo di riscatto. Questa è la situazione allo stato attuale, che certo potrebbe cambiare in caso di un intervento da parte della proprietà (da escludere), oppure (scenario più verosimile) di una o più cessioni che portino liquidità in cassa: proprio ieri si è ricominciato a parlare di un possibile interesse del Milan per Tavares e, soprattutto, Romagnoli ha avuto un nuovo contatto con l'Al-Sadd.
Gli obiettivi di mercato della Lazio
Ecco allora che per forza di cose bisogna fare delle scelte, dare delle priorità. Quella principale ad oggi è il difensore: in questo momento ad esempio non può essere Hautekiet dello Standard Liegi, perché i 5 milioni di clausola rescissoria non sono alla portata della Lazio. Serve un club disposto ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto, per questo si stanno valutando vari profili tra cui Josip Sutalo dell'Ajax e Stepan Chaloupek dello Slavia Praga. A seguire resta sempre il desiderio di avere un attaccante diverso rispetto a quelli in rosa: per farlo, però, occorre prima cedere uno tra Ratkov (che ha rifiutato il Southampon) e Dia (che al momento non ha ricevuto offerte interessanti).
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