L'attacco della Lazio è un disastro: Icardi è vitale e tornerebbe volentieri in Italia. Ora tocca a Lotito

Lazio, attesa per Icardi

Più passano i giorni senza offerte irrinunciabili, più la Lazio può sperare: «Con Gattuso - ha detto Fabiani prima della gara - scherzavamo che dovevamo fare il centravanti con il difensore e abbiamo chiuso il centrocampista. Alcuni giocatori vogliono aspettare, altri ad oggi hanno altre ambizioni. Monitoriamo il tutto, credo che da qui alla fine faremo quello che ci siamo ripromessi di fare». Per Icardi Lotito sarebbe disposto a spingersi fino a un contratto da circa 3 milioni a stagione. Non è necessariamente il prototipo del centravanti disegnato da Gattuso nelle ultime settimane, ma davanti alla possibilità di aggiungere un attaccante del suo livello, capace di garantire esperienza, personalità e soprattutto gol, le valutazioni cambierebbero. Anche perché lo stesso discorso sull'identikit tecnico può essere esteso alle alternative italiane, Pinamonti e Lucca. Rispetto a loro, poi, Icardi presenta una caratteristica preziosissima per questa Lazio: è a parametro zero. Dopo i 5 milioni investiti per il prestito oneroso di Frattesi, nelle disponibilità immediate sarebbero rimasti appena 3-4 milioni. Con Sassuolo e Napoli bisognerebbe quindi costruire nuovamente un prestito con diritto di riscatto, formula che ha già complicato parecchie operazioni durante l'estate. Per Icardi il problema sarebbe esclusivamente l'ingaggio.