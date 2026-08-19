Icardi frena la Lazio: ha preso tempo, sceglierà il miglior progetto tecnico
Il peggio di questo mercato è nei no ricevuti da giocatori di nome e non, grandi e piccoli. E’ nei tentativi a vuoto fatti firmando i “pagherò”. Segni del depauperamento della Lazio. Una sola manna è piovuta del cielo: Frattesi. Sarebbe saltato senza il soccorso dell’Inter. Un’altra manna sarebbe Icardi, svincolato. Il tentativo, in corso da giorni, è già a rischio. Se ne sta occupando Lotito, intenzionato a provare il colpo ad effetto. E’ inutile la campagna promozionale verso i tifosi, fermi sulle loro posizioni, aspettano un unico messia e non è un giocatore. E’ indispensabile la campagna di rafforzamento per Gattuso. Serve come il pane un centravanti che senta e veda la porta, che segni. Icardi lo è se motivato e al top. Ha 33 anni e mezzo, sarebbe un’operazione in stile Klose. Maurito inizialmente non ha chiuso la porta, s’è fatto tentare da Lotito. Ma non mai ha sciolto le riserve. Di ieri la notizia che valuterà il miglior progetto tecnico, non è una questione di soldi. L’impoverimento tecnico della squadra e l’Olimpico vuoto pesano. Lotito non si è arreso. E’ nella morsa dell’indice del costo del lavoro allargato, ieri ha fatto la prima offerta proponendo un contratto di circa 3 milioni con i bonus. Pochini stando alle abitudini dell’argentino. Ma Icardi, come detto, starebbe ragionando su altro. Lotito voleva chiudere in settimana per evitare inserimenti finali. Icardi ha interesse ad allungare i tempi il più possibile, possono spuntare occasioni improvvise.
Pinamonti l'alternativa, ma spunta la Fiorentina
L’intreccio di variabili è ampio. Icardi jolly o flop finale del mercato, Pinamonti l’alternativa. Ha comunicato al Sassuolo la volontà di partire, da qui l’esclusione in Coppa Italia di lunedì. E’ in ballo anche per la Fiorentina, nel caso cedesse Kean al Como. Pinamonti nei giorni scorsi spingeva per la Lazio. E’ in scadenza nel 2027, c’è un’opzione che allunga il contratto fino al 2028, valida fino al 30 maggio. Non è chiaro se sia unilaterale, a favore del Sassuolo, o attivabile anche dal giocatore. Pinamonti non può partire in prestito, formula su cui punta la Lazio. Per farlo dovrebbe rinnovare. La richiesta è 4,5 milioni per il prestito oneroso, la cifra che servirebbe al Sassuolo per l’ammortamento finale, altrimenti registrerebbe una minusvalenza. Il riscatto è fissato a 8. Lotito offre 1 milione e il riscatto a 8 condizionato all’Europa. In cassa, dopo i 5 milioni di prestito per Frattesi, è rimasto poco da spendere. L’obbligo legato all’Europa è una formula che non accetta nessuno perché nessuno crede che la Lazio possa centrare il traguardo. I contatti per Icardi e Pinamonti sono continui. La terza opzione è Lucca, sempre che il Napoli si convinca l’ultimo giorno a cederlo in prestito. Poco credibile l’assalto per Amine Gouiri, centravanti del Marsiglia. Valutazione: 25 milioni. Gattuso aveva svelato che un nuovo arrivo obbliga ad una cessione. Si cercano ancora offerte per Ratkov, ieri 23 anni. Si spera nella Stella Rossa. ©riproduzione riservata
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