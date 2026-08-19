Icardi frena la Lazio: ha preso tempo, sceglierà il miglior progetto tecnico

Il peggio di questo mercato è nei no ricevuti da giocatori di nome e non, grandi e piccoli. E’ nei tentativi a vuoto fatti firmando i “pagherò”. Segni del depauperamento della Lazio. Una sola manna è piovuta del cielo: Frattesi. Sarebbe saltato senza il soccorso dell’Inter. Un’altra manna sarebbe Icardi, svincolato. Il tentativo, in corso da giorni, è già a rischio. Se ne sta occupando Lotito, intenzionato a provare il colpo ad effetto. E’ inutile la campagna promozionale verso i tifosi, fermi sulle loro posizioni, aspettano un unico messia e non è un giocatore. E’ indispensabile la campagna di rafforzamento per Gattuso. Serve come il pane un centravanti che senta e veda la porta, che segni. Icardi lo è se motivato e al top. Ha 33 anni e mezzo, sarebbe un’operazione in stile Klose. Maurito inizialmente non ha chiuso la porta, s’è fatto tentare da Lotito. Ma non mai ha sciolto le riserve. Di ieri la notizia che valuterà il miglior progetto tecnico, non è una questione di soldi. L’impoverimento tecnico della squadra e l’Olimpico vuoto pesano. Lotito non si è arreso. E’ nella morsa dell’indice del costo del lavoro allargato, ieri ha fatto la prima offerta proponendo un contratto di circa 3 milioni con i bonus. Pochini stando alle abitudini dell’argentino. Ma Icardi, come detto, starebbe ragionando su altro. Lotito voleva chiudere in settimana per evitare inserimenti finali. Icardi ha interesse ad allungare i tempi il più possibile, possono spuntare occasioni improvvise.