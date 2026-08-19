Chi è Bamba Dieng, il nuovo attaccante della Lazio: Lotito pesca tra gli svincolati

Dieng, 10 gol nell'ultima stagione in Ligue 1 con il Lorient

Un metro e settantotto centimetri d'altezza, nato a Pikine il 23 marzo 2000, Dieng era attualmente svincolato. Ha iniziato la sua carriera in Patria, nel Diambars FC. Nel 2020 il trasferimento nel Marsiglia B. Dal 2021 aggregato alla prima squadra. Nel gennaio del 2023 il trasferimento al Lorient dove ha giocato nell'ultima stagione dopo un anno in prestito all'Angers. Con il Lorient, nell'annata agonistica 2025/26, Dieng ha totalizzato 15 gol in 25 partite tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Nel 2022 Dieng ha vinto la Coppa d'Africa. Con il Senegal il bilancio parziale è di 24 presenze e 2 gol.