Chi è Bamba Dieng, il nuovo attaccante della Lazio: Lotito pesca tra gli svincolati

Senegalese, classe 2000, autore di 10 gol nell'ultima Ligue 1 con la maglia del Lorient: alla scoperta dell'innesto di mercato dei biancocelesti

2 min

Pubblicato il 19.08.2026, 18:58 (Aggiornato il 19.08.2026, 19:28)

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Lotito pesca tra gli svincolati. Bamba Dieng a un passo dalla Lazio. L'attaccante senegalese è atteso in tarda serata a Roma. Domani sosterrà le visite mediche, decisive visti i problemi a un ginocchio accusati in passato. Poi la firma sul contratto con cui si legherà al club biancoceleste. Vicino un innesto nel reparto avanzato per Gattuso dopo l'eliminazione in Coppa Italia ai trentaduesimi di finale contro il Mantova.

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Dieng, 10 gol nell'ultima stagione in Ligue 1 con il Lorient

Un metro e settantotto centimetri d'altezza, nato a Pikine il 23 marzo 2000, Dieng era attualmente svincolato. Ha iniziato la sua carriera in Patria, nel Diambars FC. Nel 2020 il trasferimento nel Marsiglia B. Dal 2021 aggregato alla prima squadra. Nel gennaio del 2023 il trasferimento al Lorient dove ha giocato nell'ultima stagione dopo un anno in prestito all'Angers. Con il Lorient, nell'annata agonistica 2025/26, Dieng ha totalizzato 15 gol in 25 partite tra Ligue 1 e Coppa di Francia. Nel 2022 Dieng ha vinto la Coppa d'Africa. Con il Senegal il bilancio parziale è di 24 presenze e 2 gol.

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