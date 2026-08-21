Lazio, proposto Morata. Si riprova con Pinamonti ma è rebus sulla formula

Roma - È tutto meno che una barzelletta. È l’ultima (per ora) cantonata presa dalla Lazio. È una figuraccia autoinflitta, evitabilissima. Che Bamba Dieng avesse problemi ad un ginocchio era il segreto di Pulcinella, gli accertamenti cui è stato sottoposto ieri mattina non sono serviti ad altro che confermarli. Lotito, rimasto senza soldi dopo i prestiti di Frattesi (5 milioni) e Sutalo (3 milioni), ha tentato di prendere due parametri zero (prima Icardi, poi Dieng). Il mini tesoretto di 8-9 milioni (quantificato ad agosto) è praticamente esaurito. D’ora in poi, per comprare un centravanti, a meno che non si tenti un altro acquisto a zero, serviranno cessioni e ricavi. Possono uscire Romagnoli (Al-Sadd), Tavares (Porto), Dia o Ratkov. Il destino è burlone e beffardo, il futuro di Ratkov si è legato a quello di Bamba Dieng. Quest’ultimo ora è in trattativa con la Stella Rossa, club che veniva dato sulle tracce del serbo. Se firmasse verrebbe meno un’opzione per Ratkov, chiuso anche con Gattuso e di cui la Lazio non vorrebbe disfarsi. è un caso che ha fatto entrare in collisione la società e Sarri, c’è il rischio che accada con Rino. L’affare Dieng è un’altra mossa pasticciata. Non si sa quanto sia deluso Gattuso, chiuso nel silenzio. Anzi, disilluso. Gimenez, Lucca, Icardi, Pinamonti, Bamba Dieng, tutti gli attaccanti entrati in corsa da giugno. Siamo al 21 agosto e non è arrivato nessuno. E chissà se arriverà qualcuno.