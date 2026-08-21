Mandas resta alla Lazio, perché non arriverà un portiere

Roma - Di Gregorio, in uscita dalla Juve, offerto alla Lazio . Scenario che non si concretizzerà. Sia la società biancoceleste che lo staff di Mandas confermano la permanenza del greco, per la prima volta titolare. La Lazio ha fatto una scelta , condivisa con Gattuso : vendere Provedel e puntare su Mandas. Dal greco tutti si aspettano molto, l’impatto non è stato felice sia nelle amichevoli che in Coppa Italia. Qualche incertezza, i soliti limiti con i piedi.

Al Bournemouth non ha mai giocato, prima del prestito si era visto solo in Coppa Italia. Ha bisogno di ricaricarsi, di rodaggio e di acquisire sicurezza. La Lazio spera nella sua crescita. La difesa è cambiata, il portiere pure, per quanto Mandas sia tornato a casa. Gattuso cerca nuove certezze.