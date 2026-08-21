Mandas resta alla Lazio, perché non arriverà un portiere
Roma - Di Gregorio, in uscita dalla Juve, offerto alla Lazio. Scenario che non si concretizzerà. Sia la società biancoceleste che lo staff di Mandas confermano la permanenza del greco, per la prima volta titolare. La Lazio ha fatto una scelta, condivisa con Gattuso: vendere Provedel e puntare su Mandas. Dal greco tutti si aspettano molto, l’impatto non è stato felice sia nelle amichevoli che in Coppa Italia. Qualche incertezza, i soliti limiti con i piedi.
Al Bournemouth non ha mai giocato, prima del prestito si era visto solo in Coppa Italia. Ha bisogno di ricaricarsi, di rodaggio e di acquisire sicurezza. La Lazio spera nella sua crescita. La difesa è cambiata, il portiere pure, per quanto Mandas sia tornato a casa. Gattuso cerca nuove certezze.
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