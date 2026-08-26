Lazio, Pinamonti arriva a Formello: visite mediche e primi contatti con Gattuso prima della firma
Andrea Pinamonti è arrivato nel Centro Sportivo di Formello. Il nuovo attaccante della Lazio ha varcato le soglie del Training Center biancoceleste per iniziare la sua nuova avventura con il club capitolino. Pinamonti si sottoporrà alle visite mediche prima di conoscere il tecnico Gattuso e apporre la firma sul contratto. L'obiettivo è la convocazione in vista della gara di domenica prossima contro il Genoa.
Pinamonti alla Lazio: affare da 12 milioni
Accompagnato dalla fidanzata, il centravanti ha salutato alcuni tifosi presenti all'ingresso del Centro Sportivo e con la sua autovettura ha fatto il suo ingresso nel parcheggio di Formello. La Lazio lo ha prelevato dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto: un'affare da circa 12 milioni di euro.
I numeri di Pinamonti in Serie A
Pinamonti lascia il Sassuolo, club con il quale ha giocato tre stagioni: dal 2022 al 2024 e l'ultimo campionato (collezionando 26 gol in 109 presenze). Nella stagione 2024-25 il prestito al Genoa, con 10 reti in 36 gare. In Serie A conta 59 gol e 15 assist in 248 gare: ha vestito le maglie di Inter, Empoli, Genoa e Sassuolo.
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