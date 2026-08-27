Ratkov via, Romagnoli è in attesa, Lazzari e Pellegrini in bilico: il punto sul mercato della Lazio

Lazzari e Pellegrini sul mercato

Tutto aperto anche sulle fasce. Nuno Tavares è rientrato nel finale di Bologna e può restare. Il portoghese rimane uno dei giocatori potenzialmente più redditizi sul mercato, ma il Porto (né nessun altro) non ha finora presentato una proposta capace di convincere Lotito. La sua conferma potrebbe avere conseguenze su Pellegrini. Con Pedraza titolare, tre terzini sinistri sono troppi. L'ex Juve al Dall'Ara era assente ufficialmente per un sovraccarico muscolare. Anche Lazzari è sul mercato (superato da Floriani Mussolini nelle gerarchie). Il Sassuolo, che lo aveva già cercato un anno fa, ha cambiato obiettivo.