Ratkov via, Romagnoli è in attesa, Lazzari e Pellegrini in bilico: il punto sul mercato della Lazio

L'attaccante serbo è vicino all'addio dopo 7 mesi di anonimato. Il difensore spera nella chiamata di Sarri all'Atalanta
Marco Ercole
Marco Ercole

3 min

Pubblicato il 27.08.2026, 08:59

LazioRatkovoggi
ROMA - L'obiettivo della Lazio ora è sfoltire la rosa, alleggerire il monte ingaggi e, possibilmente, recuperare risorse. Gli uomini in bilico non mancano. Ratkov è uno dei principali, Romagnoli continua a sperare in un'opportunità tra Atalanta e Al-Sadd, mentre sulle fasce restano aperti i casi Tavares, Pellegrini e Lazzari. L’arrivo di Pinamonti spinge Ratkov alla porta. Gattuso cercava altro e a Bologna ha fornito un'indicazione eloquente: il serbo è rimasto in panchina, quando Dia è uscito il tecnico ha preferito Noslin. Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Siviglia. Tra i club è in corso una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula sulla quale si proverà a costruire l'intesa. Poi servirà il sì del giocatore, ha aperto alla destinazione dopo tanti no. Ed è stato proprio questo finora l'ostacolo principale: l'ex Salisburgo ha già rifiutato diverse destinazioni, tra cui il Southampton. Non ha mai smesso di aspettare eventuali opportunità dalla Bundesliga. Il Siviglia, però, rappresenta una soluzione prestigiosa e negli ultimi giorni potrebbe convincerlo a firmare. 
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Romagnoli tra Lazio, Al-Sadd e Atalanta

E’ al bivio, di nuovo. La destinazione preferita rimane l'Al-Sadd, ma la pista qatariota si è ormai quasi completamente raffreddata dopo un'estate trascorsa aspettando che venissero superati i problemi economici e burocratici. A Romagnoli al momento resta solo l'opzione Bergamo percorribile. Sarri lo accoglierebbe volentieri, ma l'Atalanta deve prima liberare spazio nel reparto: senza la partenza di Kolasinac o di un altro centrale non arriverà l'affondo. Il tempo stringe, Alessio pensa di riuscire a partire. In caso contrario prenderebbe nuovamente consistenza uno scenario impensabile soltanto poche settimane fa: la permanenza a Roma fino alla scadenza del contratto a giugno. 

Lazzari e Pellegrini sul mercato

Tutto aperto anche sulle fasce. Nuno Tavares è rientrato nel finale di Bologna e può restare. Il portoghese rimane uno dei giocatori potenzialmente più redditizi sul mercato, ma il Porto (né nessun altro) non ha finora presentato una proposta capace di convincere Lotito. La sua conferma potrebbe avere conseguenze su Pellegrini. Con Pedraza titolare, tre terzini sinistri sono troppi. L'ex Juve al Dall'Ara era assente ufficialmente per un sovraccarico muscolare. Anche Lazzari è sul mercato (superato da Floriani Mussolini nelle gerarchie). Il Sassuolo, che lo aveva già cercato un anno fa, ha cambiato obiettivo. 

 

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