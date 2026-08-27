Ratkov via, Romagnoli è in attesa, Lazzari e Pellegrini in bilico: il punto sul mercato della Lazio
Romagnoli tra Lazio, Al-Sadd e Atalanta
E’ al bivio, di nuovo. La destinazione preferita rimane l'Al-Sadd, ma la pista qatariota si è ormai quasi completamente raffreddata dopo un'estate trascorsa aspettando che venissero superati i problemi economici e burocratici. A Romagnoli al momento resta solo l'opzione Bergamo percorribile. Sarri lo accoglierebbe volentieri, ma l'Atalanta deve prima liberare spazio nel reparto: senza la partenza di Kolasinac o di un altro centrale non arriverà l'affondo. Il tempo stringe, Alessio pensa di riuscire a partire. In caso contrario prenderebbe nuovamente consistenza uno scenario impensabile soltanto poche settimane fa: la permanenza a Roma fino alla scadenza del contratto a giugno.
Lazzari e Pellegrini sul mercato
Tutto aperto anche sulle fasce. Nuno Tavares è rientrato nel finale di Bologna e può restare. Il portoghese rimane uno dei giocatori potenzialmente più redditizi sul mercato, ma il Porto (né nessun altro) non ha finora presentato una proposta capace di convincere Lotito. La sua conferma potrebbe avere conseguenze su Pellegrini. Con Pedraza titolare, tre terzini sinistri sono troppi. L'ex Juve al Dall'Ara era assente ufficialmente per un sovraccarico muscolare. Anche Lazzari è sul mercato (superato da Floriani Mussolini nelle gerarchie). Il Sassuolo, che lo aveva già cercato un anno fa, ha cambiato obiettivo.
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