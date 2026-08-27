Lazio, ufficiale l'acquisto di Pinamonti dal Sassuolo: la formula

Ora è ufficiale: Andrea Pinamonti è un nuovo calciatore della Lazio. Dopo essere approdato a Formello nel tardo pomeriggio di ieri, l'attaccante del Sassuolo ha sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al club capitolino fino al 30 giugno 2031. Trasferimento a titolo definitivo per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, fortemente voluto da Gennaro Gattuso. Sarà subito a disposizione dell'ex ct azzurro in occasione della sfida con il Genoa, che segnerà l'esordio in campionato all'Olimpico per Zaccagni e compagni.