Lazio, ufficiale l'acquisto di Pinamonti dal Sassuolo: la formula
Ora è ufficiale: Andrea Pinamonti è un nuovo calciatore della Lazio. Dopo essere approdato a Formello nel tardo pomeriggio di ieri, l'attaccante del Sassuolo ha sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà al club capitolino fino al 30 giugno 2031. Trasferimento a titolo definitivo per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, fortemente voluto da Gennaro Gattuso. Sarà subito a disposizione dell'ex ct azzurro in occasione della sfida con il Genoa, che segnerà l'esordio in campionato all'Olimpico per Zaccagni e compagni.
Lazio, ufficiale l'acquisto di Andrea Pinamonti
Nuova avventura per Andrea Pinamonti, che ha scelto la maglia nuemro 9, indossata negli ultimi anni da Pedro in casa Lazio. Questo l'annuncio ufficiale del club biancoceleste, che ha accolto così il centravanti del Sassuolo nella Capitale: "La S.S. Lazio - si legge nella nota diffusa dalla società di Claudio Lotito - comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio".
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