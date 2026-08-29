Lazio, dubbi su Zhegrova. Sondato anche Elliott, Zebic per Romagnoli

ROMA - Quattro giorni per vendere e, soltanto dopo, eventualmente comprare ancora. Sutalo e Pinamonti hanno completato le priorità indicate da Gattuso, adesso la Lazio deve concentrarsi soprattutto sulle uscite. Cancellieri, Romagnoli, Lazzari e Pellegrini sono i nomi sacrificabili , tutti con il contratto in scadenza nel 2027, ai quali si aggiunge Ratkov , che ieri ha vissuto quasi da "esterno" l'allenamento a porte aperte. Le situazioni con maggiori possibilità di sbloccarsi riguardano soprattutto il centrale, il serbo e Cancellieri. Da qui dipenderanno anche le ultime mosse in entrata.

Lazio, situazione Romagnoli

Alessio continua a contare i giorni e spera di lasciare Formello entro martedì. Il Qatar è ormai sfumato, in questo momento l'unica strada concreta porta all'Atalanta di Sarri. La condizione necessaria era un'uscita dalla difesa bergamasca ed è arrivata con la cessione di Ahanor per 48 milioni. Si è liberato spazio, anche economico, e Romagnoli aspetta la chiamata. Il rapporto con Sarri è noto e rappresenta il principale motore dell'operazione. Se la Dea decidesse di affondare, a maggior ragione dopo aver superato il turno garantendosi l'accesso alla Conference League, la Lazio potrebbe tornare sul mercato per aggiungere un altro centrale, ancora una volta di prospettiva. Il profilo principale seguito è Marko Zebic, 19 anni, della Dinamo Zagabria: un investimento per il futuro, da inserire gradualmente alle spalle dei titolari e far crescere senza la pressione di dover giocare immediatamente. In difesa restano da piazzare anche Lazzari e Pellegrini. Il primo valuta l'ipotesi Monza dopo aver scartato destinazioni in Serie B, il secondo punta invece alla permanenza. Entrambi sono legati alla Lazio fino al 2027.