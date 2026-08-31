Gudmundsson apre alla Lazio: prestito con diritto di riscatto a 16 milioni
Tourbillon finale, due giorni per gli ultimi obiettivi in entrata e in uscita. Può succedere di tutto e niente può concretizzarsi. La Lazio prova a piazzare i calciatori fuori dal progetto e quindi i colpi conclusivi della sua estate travagliata, più volte incastrata tra i meccanismi del saldo zero. L'idea allettante per l'attacco porta il nome il Gudmundsson, con la Fiorentina si lavora sulla base di un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 16. L'islandese ha aperto e dato la precedenza alla Lazio rispetto alle altre proposte. Contatti costanti, le condizioni per chiudere ci sono. Il tempo comunque stringe, le dinamiche del mercato impongono continui ragionamenti bidirezionali, conti precisi tra chi lascia Formello e chi sposa la causa biancoceleste.
Lazio, i movimenti in uscita
Ratkov è il primo indiziato a salutare, la Lazio ha raggiunto l'intesa con il Levante. L'affare sembra in dirittura d'arrivo, respinti i tentativi in extremis del Siviglia. Trattativa impostata con la stessa formula di Gudmundsson: il serbo dovrebbe trasferirsi in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 14. Si stanno limando i dettagli con l'attaccante, ancora più chiuso dopo l'arrivo di Pinamonti. Ratkov, tra tutti, è il più vicino all'addio. Romagnoli spera di concludere entro domani la sua Odissea al contrario: da tempo cerca di liberarsi, eppure non riesce mai a partire. È tornato vivo l'interesse dell'Al-Sadd, per la terza volta (dopo gennaio e luglio) il difensore incrocia le dita per la fumata bianca. Solo i qatarioti possono garantirgli l'ingaggio promesso già in inverno (6 milioni l'anno).
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