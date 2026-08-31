L'agente di Icardi: "La Lazio? Ci stiamo seriamente ragionando"
In casa Lazio il nome caldo delle ultime ore è quello di Albert Gudmundsson, che ha aperto al trasferimento in biancoceleste e si sta lavorando per chiudere l'operazione. Quello dell'islandese però non è l'unico nome sul quale la Lazio sta puntando. Infatti resiste l'idea di portare Mauro Icardi alla corte di Rino Gattuso. L'attaccante argentino in estate non ha rinnovato il suo contratto con il Galatasaray, è rimasto svincolato finora e dunque potrebbe essere messo sotto contratto dalla Lazio anche dopo la fine del mercato. Della situazione dell'ex Inter ha parlato il suo agente Letterio Pino: "La Lazio? C'è stato e c'è in atto un corteggiamento molto serrato, è una città fantastica, c'è una tifoseria incredibile, è un'opzione sulla quale stiamo seriamente ragionando", ha affermato ai microfoni di Sky Sport.
"Icardi alla Lazio? Stiamo valutando il miglior progetto"
Il procuratore di Icardi ha proseguito: "Sarebbe una scelta di vita e di un club incredibile. Stiamo valutando il miglior progetto, che non è necessariamente quello economico. Si tratta di un progetto di vita: Mauro ha una famiglia e vuole scegliere una bella città e una bella piazza".
Icardi alle sue spalle ha oltre 120 gol in Serie A (top 15 dei marcatori stranieri nel campionato italiano) e 31 assist in 219 partite con le maglie di Sampdoria e Inter. Dopo l'infortunio che lo ha costretto a rimanere fuori per gran parte della stagione 2024/2025, nella passata annata è tornato a ricoprire un ruolo centrale nell'attacco dei turchi: 47 presenze tra campionato, Champions League, coppa nazionale e supercoppa, segnando 16 gol.
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