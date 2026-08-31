L'agente di Icardi: "La Lazio? Ci stiamo seriamente ragionando"

In casa Lazio il nome caldo delle ultime ore è quello di Albert Gudmundsson, che ha aperto al trasferimento in biancoceleste e si sta lavorando per chiudere l'operazione. Quello dell'islandese però non è l'unico nome sul quale la Lazio sta puntando. Infatti resiste l'idea di portare Mauro Icardi alla corte di Rino Gattuso. L'attaccante argentino in estate non ha rinnovato il suo contratto con il Galatasaray, è rimasto svincolato finora e dunque potrebbe essere messo sotto contratto dalla Lazio anche dopo la fine del mercato. Della situazione dell'ex Inter ha parlato il suo agente Letterio Pino: "La Lazio? C'è stato e c'è in atto un corteggiamento molto serrato, è una città fantastica, c'è una tifoseria incredibile, è un'opzione sulla quale stiamo seriamente ragionando", ha affermato ai microfoni di Sky Sport.