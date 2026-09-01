Gudmundsson alla Lazio, c'è l'annuncio ufficiale del club

Definito nelle ultime ore di mercato il trasferimento alla corte di Gattuso del fantasista di proprietà della Fiorentina

2 min

Pubblicato il 01.09.2026, 20:41

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Albert Gudmundsson è un nuovo calciatore della Lazio: ora è ufficiale. Il club biancoceleste, attraverso i propri canali, ha annunciato l'acquisto del fantasista di proprietà della Fiorentina, che approda alla corte di Gennaro Gattuso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo un'annata particolarmente sfortunata in maglia viola, l'islandese proverà a rilanciarsi nella Capitale.

Gudmundsson è a Formello, ora visite e firma con la Lazio

Lazio, ufficiale l'acquisto di Gudmundsson: l'annuncio del club

La Lazio di Claudio Lotito, sul gong del mercato estivo, ha accolto così Albert Gudmundsson, pronto a dare maggiore qualità al reparto offensivo biancoceleste, che in questa sessione ha già visto arrivare anche Andrea Pinamonti: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisto definitivo il calciatore Albert Gudmundsson, proveniente dall’ACF Fiorentina s.r.l.", ha concluso la società biancoceleste.

 

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