Gudmundsson alla Lazio, c'è l'annuncio ufficiale del club

Albert Gudmundsson è un nuovo calciatore della Lazio: ora è ufficiale. Il club biancoceleste, attraverso i propri canali, ha annunciato l'acquisto del fantasista di proprietà della Fiorentina, che approda alla corte di Gennaro Gattuso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo un'annata particolarmente sfortunata in maglia viola, l'islandese proverà a rilanciarsi nella Capitale.