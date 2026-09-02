La Lazio chiude con Gudmundsson. Ma manca il vice Pinamonti

Ultimo giorno concitato: il club ha deciso di puntare sull’ex viola. Ma Gattuso adesso ha solo Noslin come centravanti di riserva
Daniele Rindone
Daniele Rindone

4 min

Pubblicato il 02.09.2026, 09:05

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Nel mondo illogico della Lazio si fa e si disfa. Dopo Frattesi, santo subito, e i vitali arrivi di Pinamonti e Sutalo, si è venduto Dia senza rimpiazzarlo. Le voci su Icardi si sono dissolte. L’offerta per Begraoui dell’Estoril è caduta nel vuoto. Si stava vendendo Cancellieri per sostituirlo prima con lo sconosciuto iracheno Madjed dell’Hammarby (che avrebbe pure rifiutato l’invito) e poi con Gudmundsson, in liquidazione a Firenze. Su Cancellieri era piombata la Fiorentina proponendo il cartellino dell’islandese più 4 milioni. Offertona. Matteo aveva accettato. La Lazio da saldo aveva fiutato altri soldi da mettere in cassa per un giocatore in scadenza nel 2027.

 

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La scelta su Cancellieri

Gattuso non ha potuto rinunciare a Cancellieri. Già era rimasto senza vice Pinamonti, il che lo costringe ad adattare Noslin. Sarebbe rimasto scoperto pure a destra, col solo Isaksen o con l’olandese tuttofare. È finita con Cancellieri bloccato e con Gudmundsson arrivato lo stesso in prestito gratuito con diritto di riscatto a 11 milioni. Gud si è scapicollato per raggiungere ieri Formello, subito visite e firma (contratto di 4 anni, ingaggio da 2,2 milioni). È un trequartista mutato in ala. È destro, parte da sinistra, taglia il campo e tira, un po’ come Zaccagni. Ha la stoccata, può rendersi utile sui piazzati. Non può che essere il vice del capitano nel 4-3-3. O un falso 9 azzardando. Dall’arrivo di Frattesi non sono stati contemplati altri moduli. Gud parte dietro. A Firenze si era perso. Serve un antidoto per ravvivarlo.

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