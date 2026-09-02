Per Romagnoli resta solo l’Al-Sadd: c'è un problema sui pagamenti, le due versioni

È vaga l’offerta dell’Al-Sadd, è vana l’attesa di Romagnoli. Il mercato italiano si è chiuso e Sarri non l’ha liberato da Lotito. L’Atalanta non si è fatta avanti. Ad Alessio non resta che il mercato qatariota, chiuderà domani. Ma l’Al-Sadd, dopo un’interminabile attesa iniziata a giugno, non riesce a chiudere. Le ricostruzioni sono sempre doppie e opposte. A Formello aspettano offerte ufficiali. Staff del difensore e intermediari certificano i contatti. L’intoppo, a quanto pare, è sempre legato ai pagamenti. L’Al-Sadd vorrebbe farli partire nel 2027. La Lazio chiede una rateizzazione veloce dei 3 milioni proposti. E stiamo parlando di 3 milioni. Nulla per le spese degli emiri, anche loro però hanno dei vincoli. Sono scattati dopo la guerra in Iran, gli effetti si sono riverberati in Qatar. Il governo ha imposto regole ferree ai club. Lotito non ha fatto sconti fino a ieri, chissà oggi. Dal suo punto di vista può ancora risparmiare i 5 milioni lordi di ingaggio. Nel mezzo c’è Romagnoli. Gattuso ha imposto una linea dall’inizio: via i big scontenti. Ma si è ritrovato con Doekhi, l’unico che la società è riuscito a prendere a zero. Anche per convincere lui a scegliere la Lazio è servito l’intervento di Rino. Stava andando in Arabia. In più Gattuso ha accettato di crescere Provstgaard. Avevano barcollato in Coppa, è un prodigio il fatto che abbiano retto nelle prime due partite di A, centrando due clean sheet con l’aiuto di Mandas, un altro per cui Rino ha chiesto la conferma. Il greco era andato via lasciando vari stipendi, con un senso di delusione per il trattamento ricevuto.