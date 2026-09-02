Per Romagnoli resta solo l’Al-Sadd: c'è un problema sui pagamenti, le due versioni
È vaga l’offerta dell’Al-Sadd, è vana l’attesa di Romagnoli. Il mercato italiano si è chiuso e Sarri non l’ha liberato da Lotito. L’Atalanta non si è fatta avanti. Ad Alessio non resta che il mercato qatariota, chiuderà domani. Ma l’Al-Sadd, dopo un’interminabile attesa iniziata a giugno, non riesce a chiudere. Le ricostruzioni sono sempre doppie e opposte. A Formello aspettano offerte ufficiali. Staff del difensore e intermediari certificano i contatti. L’intoppo, a quanto pare, è sempre legato ai pagamenti. L’Al-Sadd vorrebbe farli partire nel 2027. La Lazio chiede una rateizzazione veloce dei 3 milioni proposti. E stiamo parlando di 3 milioni. Nulla per le spese degli emiri, anche loro però hanno dei vincoli. Sono scattati dopo la guerra in Iran, gli effetti si sono riverberati in Qatar. Il governo ha imposto regole ferree ai club. Lotito non ha fatto sconti fino a ieri, chissà oggi. Dal suo punto di vista può ancora risparmiare i 5 milioni lordi di ingaggio. Nel mezzo c’è Romagnoli. Gattuso ha imposto una linea dall’inizio: via i big scontenti. Ma si è ritrovato con Doekhi, l’unico che la società è riuscito a prendere a zero. Anche per convincere lui a scegliere la Lazio è servito l’intervento di Rino. Stava andando in Arabia. In più Gattuso ha accettato di crescere Provstgaard. Avevano barcollato in Coppa, è un prodigio il fatto che abbiano retto nelle prime due partite di A, centrando due clean sheet con l’aiuto di Mandas, un altro per cui Rino ha chiesto la conferma. Il greco era andato via lasciando vari stipendi, con un senso di delusione per il trattamento ricevuto.
La scelta sui giocatori in scadenza 2027
Se Romagnoli non andrà via entro domani non ci sarà altra strada che la Lazio, difficile credere alla rescissione. In caso di permanenza toccherà a Gattuso gestire un’altra patata bollente. Presto integrerà Sutalo, con Alessio a disposizione andrebbero fatti nuovi calcoli. In rosa c’è Patric, per quanto sempre ai box. Gigot ha rescisso, era in scadenza 2027 come Romagnoli, lo spagnolo, Lazzari, Pellegrini, Cancellieri e Cataldi. Solo Danilo ha chance di rinnovo. Tutti gli altri sono rimasti (tranne il francese) e sono destinati a liberarsi a zero. In difesa adesso ci sono 11 giocatori, sei terzini: Marusic, Floriani e Lazzari a destra. Tavares, Pedraza e Pellegrini a sinistra. Sutalo, Doekhi, Provstgaard, Romagnoli e Patric al centro. Lotito guarda al 2027 come all’anno di una mini-svolta. Si libererà di molti ingaggi, recupererà una ventina di milioni dai debisti estinti con il Fisco (quelli storici del 2004 e quelli del Covid). Ma dovrà farsi trovare pronto. Non ha ripianato per sbloccare il mercato appena concluso. Uscire dal saldo zero non è semplice, ci vogliono varie finestre. E’ da gennaio che la Lazio vende e compra rischiando un ridimensionamento tecnico per il risanamento. Per riuscirci ha dovuto dare un taglio al monte ingaggi. La prossima fotografia dei conti è a fine settembre, determinerà il mercato di gennaio. Sarà libero se si sarà raggiunta la soglia del 70% del costo del lavoro allargato, ipotesi che appare difficile. Saldo zero se i conti non saranno peggiorati (ipotesi realistica) altrimenti blocco totale.
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