Romagnoli va all’Al Sadd: visite mediche già prenotate
La lunga telenovela tra Alessio Romagnoli e l’Al Sadd è ormai vicina alla conclusione. Dopo il trasferimento saltato durante il mercato invernale, questa volta l’operazione sembra destinata ad andare fino in fondo: il difensore è pronto a lasciare la Lazio e a trasferirsi in Qatar. In queste ore è in corso lo scambio dei documenti tra l’Al Sadd e il club biancoceleste, mentre le visite mediche sono già state prenotate. Una volta completato l’iter, Romagnoli firmerà un contratto quadriennale fino al 2030.
Romagnoli-Al Sadd, stavolta si chiude
L’operazione era stata impostata già a gennaio, quando Romagnoli era arrivato a un passo dall’Al Sadd. Alcuni problemi burocratici avevano però impedito di arrivare alla fumata bianca. A distanza di alcuni mesi, il club qatariota è tornato alla carica e stavolta non dovrebbero esserci ulteriori intoppi. Nelle ultime ore non si è invece concretizzato alcun inserimento dell’Atalanta. Per Romagnoli è rimasta in piedi la pista qatariota, con il mercato in Qatar che chiuderà domani e l’affare destinato a essere definito nelle prossime ore.
Lazio, cambia la difesa
La partenza di Romagnoli si inserisce in una vera e propria ristrutturazione del reparto arretrato biancoceleste. Durante questa sessione di mercato la Lazio ha infatti acquistato Doekhi e Sutalo, con quest’ultimo pronto a essere progressivamente inserito nelle rotazioni. In rosa resta anche Patric, sebbene negli ultimi tempi sia stato spesso fermato dai problemi fisici. Ha invece già salutato Gigot, che ha risolto il proprio contratto. Un accordo che, come quello di Romagnoli, sarebbe scaduto nel 2027.
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