Romagnoli va all’Al Sadd: visite mediche già prenotate

La lunga telenovela tra Alessio Romagnoli e l’Al Sadd è ormai vicina alla conclusione. Dopo il trasferimento saltato durante il mercato invernale, questa volta l’operazione sembra destinata ad andare fino in fondo: il difensore è pronto a lasciare la Lazio e a trasferirsi in Qatar. In queste ore è in corso lo scambio dei documenti tra l’Al Sadd e il club biancoceleste, mentre le visite mediche sono già state prenotate. Una volta completato l’iter, Romagnoli firmerà un contratto quadriennale fino al 2030.

Lazio Lazio-Genoa, le pagelle biancocelesti: Tavares domina, Pedraza da 4 e mezzo, entra bene ma fa infuriare Gattuso Guarda la gallery Romagnoli-Al Sadd, stavolta si chiude L’operazione era stata impostata già a gennaio, quando Romagnoli era arrivato a un passo dall’Al Sadd. Alcuni problemi burocratici avevano però impedito di arrivare alla fumata bianca. A distanza di alcuni mesi, il club qatariota è tornato alla carica e stavolta non dovrebbero esserci ulteriori intoppi. Nelle ultime ore non si è invece concretizzato alcun inserimento dell’Atalanta. Per Romagnoli è rimasta in piedi la pista qatariota, con il mercato in Qatar che chiuderà domani e l’affare destinato a essere definito nelle prossime ore.