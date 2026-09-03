Romagnoli all’Al-Sadd, il saluto alla Lazio: "Finita un’era, mi dispiace"

Addio doloroso, conveniente solo per le casse e oltre il tempo limite per la sua sostituzione. Romagnoli all’Al-Sadd, trasferimento concretizzato. Il terzo tentativo è stato quello buono. Per Alessio, sicuramente. Per la Lazio, invece, il guadagno non appartiene di certo alla sfera tecnica. Adesso Gattuso ha una difesa striminzita in mezzo e senza che ci sia la possibilità di acquistare qualcuno al suo posto (l’ipotesi degli svincolati è esclusa). Romagnoli è partito ieri sera. Concluso l’affare saltato prima a gennaio, poi a inizio estate quando sono subentrati i problemi di manovra dei qatarioti. «È finita un’era, è stato un bel viaggio», ha detto prima del volo privato. «Sono rammaricato per com’è finita, però è la scelta giusta per tutti. Sarei rimasto fino a fine carriera, l’avevo detto anche al presidente, ma è andata diversamente. La sua risposta? Nessuna, non l’ho più sentito».

Commenti Romagnoli ha ringraziato Gattuso: «Una persona fantastica. Mi ha fatto sentire parte del gruppo, anche se sapeva della mia scelta fatta già a gennaio. Dalla Lazio non c’è stata nessuna proposta. Il mio primo giorno alla Lazio è stato il ricordo più bello di tutta la carriera. Spero di rivedere i tifosi, che la situazione ambientale si possa stabilizzare. Quando sarà il momento giusto andrò allo stadio con loro». A Ciampino anche il suo agente Vincenzo Raiola: «Lascia qui un pezzo di cuore». Al netto delle dichiarazioni, è stata una separazione tormentata. Romagnoli, per ottenere il via libera, ha dovuto rinunciare alle ultime tre mensilità di stipendio. Lotito ha preteso da parte del difensore l’accettazione delle stesse condizioni che già a gennaio avevano stoppato in extremis la trattativa. L’Al-Sadd verserà nelle casse biancocelesti circa 3 milioni di euro in due rate (poi c’è il risparmio sul suo ultimo anno di contratto, circa 5 milioni lordi). Romagnoli effettuerà oggi le visite mediche, firmerà fino al 2030. Ingaggio leggermente più basso rispetto a quello concordato nel mercato invernale (6 milioni).