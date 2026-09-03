Romagnoli lascia la Lazio e va all'Al Sadd: ora è ufficiale

Alessio Romagnoli all'Al Sadd: ora è ufficiale . Si chiude così una lunga telenovela di mercato, che ha visto coinvolto il difensore cresciuto nel settore giovanile della Roma. Il classe '95 lascia la Lazio di Claudio Lotito e vola in Qatar, dove ha sottoscritto un accordo di tre anni a cifre importanti.

Lazio, ufficiale l'addio di Romagnoli: va all'Al Sadd

"La S.S. Lazio comunica la cessione definitiva del calciatore Alessio Romagnoli all’Al Sadd Sports Club", si legge sul sito ufficiale della società biancoceleste, che ha annunciato così la partenza del difensore. "L'arrivo di Romagnoli - scrive l'Al Sadd - rientra nel progetto di rafforzamento della rosa e, in particolare, della linea difensiva, in vista dei prossimi impegni a livello nazionale e continentale". A margine della firma, sono arrivate anche le prime parole dell'ex giocatore del Milan, attraverso il video pubblicato sui social dai qatarioti: "Sono sempre stato un lottatore, un difensore, un leader. Il calcio mi ha portato in posti incredibili, adesso mi ha portato a Doha. Un nuovo capitolo, una nuova maglia. Sono Alessio Romagnoli, sono un giocatore dell'Al Sadd".