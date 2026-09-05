Diogo Leite alla Lazio, arriva un rinforzo dagli svincolati. E non finisce qui: spunta l’ipotesi Alaba!
Gli altri movimenti di mercato della Lazio
Gigot ha rescisso il proprio contratto. Patric, come Pellegrini, è stato escluso dalla lista: il reintegro del terzino e dello spagnolo (mai in gruppo durante la preparazione) saranno valutati nelle prossime settimane. Il regolamento, vista la scelta della Lazio di presentare 3 nomi in meno, permette infatti le successive aggiunte senza sprecare gli switch previsti nel corso di una stagione. A Gattuso, senza un innesto dagli svincolati, non resterebbe che l’accentramento di Marusic (alle prese con una lesione muscolare) o l’utilizzo di uno dei due baby fratelli Bordon: Ricardo, classe 2006, o Filipe, 2005, rientrato a Formello dal prestito al Sudtirol (15 presenze in B, ora è ai box). Reparto ridotto all’osso già in partenza.
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