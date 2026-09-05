Diogo Leite alla Lazio, arriva un rinforzo dagli svincolati. E non finisce qui: spunta l’ipotesi Alaba!

Il difensore portoghese è a un passo dai biancocelesti, ma manca anche un vice di Pinamonti in attacco
Carlo Roscito
Carlo Roscito

4 min

Pubblicato il 05.09.2026, 07:45

AlabaoggiDIOGO LEITE

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ROMA - Pesca agli svincolati, potenzialmente ci sono 3 slot da occupare tra gli over 22. Con tutti i “se” e i “ma” del caso: alla Lazio si fanno sempre i conti con i... conti. "Abbiamo lasciato liberi i posti per monitorare ancora il mercato", la spiegazione di Fabiani. La ricerca si è focalizzata sui difensori centrali. Riallacciati i contatti con Diogo Leite, ex compagno di Doekhi all’Union Berlino. Ieri sera la trattativa era in uno stato avanzato. Gattuso, partito Romagnoli, è infatti rimasto con tre pedine in mezzo: Doekhi e Provstgaard, che hanno formato la coppia titolare nelle prime 3 partite, più Sutalo, l’altro acquisto arrivato con qualche problema al polpaccio, adesso risolto come specificato dall’ex Ajax. 
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Gigot ha rescisso il proprio contratto. Patric, come Pellegrini, è stato escluso dalla lista: il reintegro del terzino e dello spagnolo (mai in gruppo durante la preparazione) saranno valutati nelle prossime settimane. Il regolamento, vista la scelta della Lazio di presentare 3 nomi in meno, permette infatti le successive aggiunte senza sprecare gli switch previsti nel corso di una stagione. A Gattuso, senza un innesto dagli svincolati, non resterebbe che l’accentramento di Marusic (alle prese con una lesione muscolare) o l’utilizzo di uno dei due baby fratelli Bordon: Ricardo, classe 2006, o Filipe, 2005, rientrato a Formello dal prestito al Sudtirol (15 presenze in B, ora è ai box). Reparto ridotto all’osso già in partenza. 

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