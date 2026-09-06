Colpo Lazio, preso Diogo Leite: tre anni di contratto. Ecco quanto guadagnerà a stagione

Il difensore portoghese, che si era svincolato dall'Union Berlino, andrà a completare la difesa di Gattuso prendendo il posto di Romagnoli: tutti i dettagli
Carlo Roscito
Carlo Roscito

4 min

Pubblicato il 06.09.2026, 10:48

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ROMA - Colpo chiuso in 24 ore, 9 mesi dopo. Risalivano a gennaio i primi contatti, sono stati riallacciati venerdì e ieri è arrivata la fumata bianca. Sarà Diogo Leite il quarto centrale di Gattuso, rimasto cortissimo nel reparto una volta ceduto Romagnoli all’Al-Sadd oltre il gong del mercato in entrata in Italia. È stata sfruttata la lista degli svincolati, c’era ancora il nome del portoghese già trattato in inverno, rimasto senza squadra alla scadenza del contratto con l’Union Berlino. Alla Lazio ritroverà Doekhi, suo ex compagno in Germania, hanno giocato quattro anni in coppia. In biancoceleste toccherà a Gattuso stabilire le gerarchie tra qualche settimana, quando sarà finito il periodo di ambientamento di Diogo Leite e sarà entrato in piena forma Sutalo.

 

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Colpo Lazio, preso lo svincolato Diogo Leite per la difesa

Classe 1999, cresciuto nelle giovanili del Porto, 23 presenze nell’ultima Bundesliga (in totale 136 con l’Union Berlino), si è fermato per 7 partite a causa di un problema alla coscia. Volo previsto in giornata, sbarcherà a Fiumicino intorno all’ora di pranzo, poi effettuerà le visite mediche di rito. Per lui è pronto un contratto triennale a circa 2 milioni di euro l’anno. Occuperà uno dei 3 slot rimasti liberi tra gli over 22 (al momento sono fuori Patric e Pellegrini), la Lazio aveva lasciato volutamente incompleta la lista dei 25 nomi per il campionato. Il regolamento permette aggiunte successive senza sprecare gli switch permessi in una stagione. L’inserimento di Diogo Leite completerà la difesa senza costringere Gattuso ad accentrare Marusic in caso di emergenza (adesso è infortunato), l’altra soluzione sarebbe stata l'utilizzo di uno dei due baby fratelli Bordon (Ricardo, classe 2006, e Filipe, 2005 ora ai box).

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