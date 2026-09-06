Colpo Lazio, preso Diogo Leite: tre anni di contratto. Ecco quanto guadagnerà a stagione

ROMA - Colpo chiuso in 24 ore, 9 mesi dopo. Risalivano a gennaio i primi contatti, sono stati riallacciati venerdì e ieri è arrivata la fumata bianca. Sarà Diogo Leite il quarto centrale di Gattuso, rimasto cortissimo nel reparto una volta ceduto Romagnoli all’Al-Sadd oltre il gong del mercato in entrata in Italia. È stata sfruttata la lista degli svincolati, c’era ancora il nome del portoghese già trattato in inverno, rimasto senza squadra alla scadenza del contratto con l’Union Berlino. Alla Lazio ritroverà Doekhi, suo ex compagno in Germania, hanno giocato quattro anni in coppia. In biancoceleste toccherà a Gattuso stabilire le gerarchie tra qualche settimana, quando sarà finito il periodo di ambientamento di Diogo Leite e sarà entrato in piena forma Sutalo.