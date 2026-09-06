Diogo Leite alla Lazio, il difensore è atterrato a Roma: pronto a sostenere le visite mediche

Diogo Leite è atterrato a Roma : il difensore portoghese è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio . Tutto pronto per le visite mediche e la firma sul contratto triennale che il club biancoceleste si appresta a fargli sottoscrivere. La Lazio ha fortemente voluto l'ex Union Berlino , pescato dal mercato svincolati , che era già stato vicino a gennaio: avrebbe dovuto prendere il posto di Romagnoli . Sei mesi dopo lo scenario si è concretizzato con l'ex capitano volato in Arabia Saudita per indossare la maglia dell' Al-Saad SC e Diogo Leite in procinto di occuparne il posto lasciato vacante.

Sarà, dunque, Diogo Leite il quarto centrale di Gattuso . Come detto, è stata sfruttata la lista degli svincolati . Alla Lazio Diogo Leite ritroverà Doekhi , suo ex compagno in Germania (hanno giocato quattro anni in coppia). In biancoceleste toccherà a Gattuso stabilire le gerarchie tra qualche settimana, quando sarà finito il periodo di ambientamento di Diogo Leite e sarà entrato in piena forma Sutalo .

Chi è Diogo Leite, nuovo difensore della Lazio

Classe 1999, cresciuto nelle giovanili del Porto, 23 presenze nell’ultima Bundesliga (in totale 136 con l’Union Berlino), Diogo Leite si è fermato per sette partite a causa di un problema alla coscia. È sbarcato a Fiumicino intorno all’ora di pranzo. Guadagnerà circa 2 milioni di euro l’anno. Occuperà uno dei tre slot rimasti liberi tra gli over 22 (al momento sono fuori Patric e Pellegrini), che la Lazio aveva lasciato volutamente incompleta. L’inserimento di Diogo Leite completerà la difesa senza costringere Gattuso ad accentrare Marusic in caso di emergenza (adesso è infortunato), l’altra soluzione sarebbe stata l'utilizzo di uno dei due baby fratelli Bordon (Ricardo, classe 2006, e Filipe, 2005 ora ai box).

Diogo Leite alla Lazio, adesso è davvero fatta

Fabiani aveva associato Diogo Leite a Pedraza durante la presentazione degli acquisti del mercato invernale: «Abbiamo già raggiunto l'intesa con lui e Pedraza per la prossima estate», aveva dichiarato il ds biancoceleste. A pochi giorni di distanza gli aveva risposto l’avvocato del difensore: «Non esiste, né è mai esistito alcun accordo verbale, accordo scritto, pre-accordo, impegno o intesa di qualsiasi natura tra Diogo Leite e Lazio, né in forma diretta né indiretta».