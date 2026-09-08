Lazio, ufficiale Diogo Leite: i dettagli dell'operazione e la durata del contratto

Lazio, ufficiale Diogo Leite: i dettagli del contratto

Il 27enne difensore portoghese, aggiunge il club biancoceleste, "ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il prolungamento per ulteriori due stagioni sportive". Un accordo a lungo termine dunque quello tra Diogo Leite (classe 1999) e la Lazio, che lo seguiva da tempo e aveva provato a portarlo a Formello già lo scorso gennaio, per sostituire Romagnoli che sembrava pronto a trasferirsi in Qatar all'Al-Sadd. Uno scenario che si è materializzato invece solamente nei giorni scorsi, con Diogo Leite che nel frattempo era senza contratto e libero di accasarsi alla Lazio.

Quattro centrali e difesa al completo per Gattuso

Sbarcato ieri nella Capitale, Diogo Leite ha firmato il contratto dopo aver svolto le visite mediche di rito ed è ora pronto a mettersi a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso, che avrà così quattro centrali difensivi a disposizione (Provstgaard, Doekhi e Sutalo gli altri tre) per una Lazio che ha intanto stupito tutti in avvio di Serie A, reagendo alla clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova con tre vittorie in altrettante partite (l'ultima in rimonta sul campo dell'Udinese), valse la momentanea vetta della classifica a punteggio pieno in coabitazione con Roma e Inter.