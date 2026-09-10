Il mercato della Lazio non è chiuso: ecco tutte le opzioni

Inviato a Formello - La Lazio tiene aperto il mercato che può essere semichiuso o chiuso a gennaio. Diogo Leite può non essere l’ultimo svincolato tesserato. Fabiani nella conferenza di ieri ha lasciato la porta aperta: «Il mercato non dorme mai. Se la società capterà la possibilità di migliorare la rosa farà delle valutazioni». Due slot sono liberi, erano di Patric e Pellegrini. Salvo sorprese rimarranno fuori. Lo spagnolo è di nuovo fermo. La Lazio attendeva offerte per il terzino, nulla di concreto. Senza reintegro, escluso stando a quanto ribadito ieri dal diesse, restano poche soluzioni. La prima è aspettare gennaio per ritentare la cessione.

Calciomercato Lazio Sorrisi per tutti e tuta della Lazio indosso: Diogo Leite si presenta affianco a Fabiani Guarda la gallery La tentazione Icardi Diogo Leite era svincolato, ha atteso la Lazio per tutta la finestra estiva. Si era liberato il 30 giugno dall’Union Berlino. Ha occupato lo slot di Romagnoli. La Lazio si è riservata la possibilità di occuparne un altro. Il sogno di mezza estate di Lotito era Mauro Icardi. E’ rimasto libero. Aveva aperto e chiuso alla Lazio. Il presidente non s’è mai arreso. Ma Gattuso non ha mai cambiato idea. Ne aveva parlato il 14 agosto, non era ancora arrivato Pinamonti: «Mauro è un giocatore che ha scritto la storia del calcio, è un bomber. Noi siamo alla ricerca di un giocatore con determinate caratteristiche. Vedremo se riusciremo a trovarlo e se riusciremo a prenderlo». Le caratteristiche sono state spiegate più volte. Voleva un centravanti di gamba, non solo di gol. Bravo nella pressione veemente. Un attaccante completo. Icardi ha 33 anni, è un bomber di razza. La tentazione è rimasta tale. Gattuso ha preferito puntare sulle necessità tecniche e tattiche. Icardi non avrebbe fatto problemi di soldi, assicurano. Ma avrebbe pesato per minimo 2 milioni, anche questi soldi impattanti sul CLA (l’indice del costo del lavoro allargato), la cui fotografia sarà fatta il 30 settembre. Icardi o no, il rischio del saldo zero è difficilmente evitabile.