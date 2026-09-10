Il mercato della Lazio non è chiuso: ecco tutte le opzioni
Inviato a Formello - La Lazio tiene aperto il mercato che può essere semichiuso o chiuso a gennaio. Diogo Leite può non essere l’ultimo svincolato tesserato. Fabiani nella conferenza di ieri ha lasciato la porta aperta: «Il mercato non dorme mai. Se la società capterà la possibilità di migliorare la rosa farà delle valutazioni». Due slot sono liberi, erano di Patric e Pellegrini. Salvo sorprese rimarranno fuori. Lo spagnolo è di nuovo fermo. La Lazio attendeva offerte per il terzino, nulla di concreto. Senza reintegro, escluso stando a quanto ribadito ieri dal diesse, restano poche soluzioni. La prima è aspettare gennaio per ritentare la cessione.
La tentazione Icardi
Diogo Leite era svincolato, ha atteso la Lazio per tutta la finestra estiva. Si era liberato il 30 giugno dall’Union Berlino. Ha occupato lo slot di Romagnoli. La Lazio si è riservata la possibilità di occuparne un altro. Il sogno di mezza estate di Lotito era Mauro Icardi. E’ rimasto libero. Aveva aperto e chiuso alla Lazio. Il presidente non s’è mai arreso. Ma Gattuso non ha mai cambiato idea. Ne aveva parlato il 14 agosto, non era ancora arrivato Pinamonti: «Mauro è un giocatore che ha scritto la storia del calcio, è un bomber. Noi siamo alla ricerca di un giocatore con determinate caratteristiche. Vedremo se riusciremo a trovarlo e se riusciremo a prenderlo». Le caratteristiche sono state spiegate più volte. Voleva un centravanti di gamba, non solo di gol. Bravo nella pressione veemente. Un attaccante completo. Icardi ha 33 anni, è un bomber di razza. La tentazione è rimasta tale. Gattuso ha preferito puntare sulle necessità tecniche e tattiche. Icardi non avrebbe fatto problemi di soldi, assicurano. Ma avrebbe pesato per minimo 2 milioni, anche questi soldi impattanti sul CLA (l’indice del costo del lavoro allargato), la cui fotografia sarà fatta il 30 settembre. Icardi o no, il rischio del saldo zero è difficilmente evitabile.
Icardi non convince Gattuso
Mauro resta libero e finché lo sarà rimarrà un’opzione per la Lazio, meno per Gattuso. Pinamonti è appena arrivato, a Udine la prima non è stata semplice. Ha sbattuto contro la difesa dell’Udinese e ha mostrato deficit di condizione rispetto agli altri compagni, performati dal primo giorno da Gattuso con esercitazioni intense. L’obiettivo è portarlo sugli stessi standard. Tra gli svincolati ci sarebbero altre opzioni, la lista è lunga. La difesa è completa dopo gli arrivi di Sutalo e Diogo Leite. A centrocampo c’è emergenza infortuni (Rovella e Dele-Bashiru out, Cataldi in ritardo). Belahyane ha dato risposte. In avanti Gudmundsson può fare quattro ruoli, l’ha detto Gattuso (mezzala, ala, trequartista e falso 9). Gud partiva da vice Zaccagni, a Udine era vice Frattesi. Cancellieri e Isaksen a destra. Noslin vice Pinamonti. Oltre Icardi sono senza squadra Anthony Martial, 30 anni, attaccante. Hakim Ziyech, 33 anni, trequartista e ala, dato però vicino al Botafogo. C’è Yves Bissouma, 30 anni, ex Tottenham, l’unico centrocampista
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS