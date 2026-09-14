Icardi ora spinge verso la Lazio ma Gattuso frena
Icardi alla Lazio? Difficile. Adesso la situazione è più chiara: l'attaccante, svincolato dopo l'avventura al Galatasaray, spinge per firmare il contratto con il club biancoceleste, così tanto che sono riprese le trattative con l’entourage del giocatore. L'ago della bilancia sarà Gattuso. Intanto, Fabiani è tornato a interloquire con l’agente del centravanti argentino, riprendendo il filo del discorso interrotto durante l’estate. Icardi sta pensando seriamente all’ipotesi Lazio, a condizione che i dettagli economici dell’affare risultino soddisfacenti per tutte le parti.
Icardi alla Lazio: decide Gattuso
Nei prossimi giorni, tra oggi e domani, sono in programma ulteriori colloqui anche con Gattuso, che in precedenza aveva dato priorità a Pinamonti (poi sbarcato regolarmente a Formello) e non voleva Icardi all'interno dello spogliatoio.
L’obiettivo è comunque capire se esistono i presupposti per portare avanti concretamente la trattativa oppure se sia preferibile archiviare definitivamente il dossier. La Lazio ovviamente darà precedenza al pensiero di Gattuso, che potrebbe restare della sua idea anche nei prossimi giorni. Adesso siamo davvero alla resa dei conti della telenovela Icardi.
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