Patric a Dubai, affare sul filo: gli scenari per la Lazio

ROMA - Un giallo alla Christie anche l’addio di Patric. Il passaggio all’Al-Ittifaq ieri stava saltando. Oggi la verità. Lo spagnolo si trova a Dubai, ma al momento della stipula e della traduzione dei contratti è arrivato lo stop. L’intoppo sarebbe nato su un errore di trascrizione legato ad alcune condizioni dell’accordo. Il club si è attivato subito per risolverlo, ma sarebbero nati momenti di gelo col giocatore. Poi la ricucitura. Siamo al 27 settembre e l’Al-Ittifaq ha tempo fino a domani per chiudere acquisti. Pur trovando la quadra, e risolvendo il caso, non è così semplice chiudere per via dei tempi del trasferimento internazionale. Sono lunghi, il rischio è di non farcela. La Lazio fa da spettatrice interessata. Aveva dato l’ok al giocatore, non avrebbe incassato soldi dalla cessione. Il vantaggio del club biancoceleste è sul risparmio dell’ultimo anno di contratto di Patric a due giorni dalla fotografia dei conti del 30 settembre (risparmio che non sposterebbe certo l’esposizione economica rispetto alla soglia dello 0,7%). Patric pesa per 3 milioni lordi, 1,5 lo stipendio netto. Era pronta una buonuscita. Il giocatore a Dubai avrebbe dovuto firmare un contratto di due anni, per il primo avrebbe percepito la stessa cifra prevista alla Lazio. Ieri si stava ragionando anche su altre destinazioni nel campionato emiratino. L’Al-Ittifaq milita in B, è la squadra in cui giocano Balotelli e Douglas Costa, ex Juve. E’ allenata da Montero, ex difensore della Juve.