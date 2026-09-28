Patric saluta la Lazio, l’affare con l’Al-Ittifaq è chiuso
ROMA - Una corsa forsennata ogni trattativa, anche il futuro di Patric si è deciso al fotofinish: dalla tarda serata di ieri è un nuovo giocatore dell'Al-Ittifaq, Serie B emiratina, squadra in cui giocano Balotelli e Douglas Costa. È allenata da Montero, ex difensore della Juventus. L'affare ha rischiato di saltare. Il tempo stringeva, le complicazioni sono sempre doppie di fronte a trasferimenti internazionali di questo tipo. La Lazio aveva dato l'ok all'uscita dello spagnolo, finito fuori dalla lista per il campionato come Pellegrini, entrambi a un anno dalla scadenza contrattuale. Il club biancoceleste non incasserà soldi dalla sua cessione, ha puntato più che altro a risparmiare sul suo ingaggio, lo stipendio pesava per 3 milioni di euro lordi (1,5 netti). Le parti alla fine hanno trovato una quadra. Lo spagnolo è a Dubai, senza la fumata bianca sarebbe tornato a Roma, ma sempre da calciatore non schierabile da Gattuso.
L'affare ha rischiato di saltare
Il momentaneo stop dell'operazione era arrivato al momento della stipula e della traduzione dei contratti, probabilmente per un errore di trascrizione legato ad alcune condizioni dell'accordo. Poi era subentrata pure una questione legata alle tempistiche: la soluzione sembrava allontanarsi, anche in considerazione dell’imminente gong del mercato negli Emirati Arabi. Serviva una svolta rapida, una soluzione immediata che alla fine si è materializzata. Patric ha sperato sempre di poter partire, in questo caso specifico di non tornare. Era arrivato a parametro zero nel 2015, la sua 12ª stagione alla Lazio non è mai cominciata per colpa dei problemi riscontrati da inizio preparazione (pochissimi allenamenti in gruppo, non aveva svolto nemmeno i test atletici prima del ritiro) e poi per l'esclusione decisa della società. Risoluzione a parte, visti i tanti anni insieme, nessuno avrebbe messo la firma su un finale del genere.
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