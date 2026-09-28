Patric saluta la Lazio, l’affare con l’Al-Ittifaq è chiuso

ROMA - Una corsa forsennata ogni trattativa, anche il futuro di Patric si è deciso al fotofinish: dalla tarda serata di ieri è un nuovo giocatore dell'Al-Ittifaq, Serie B emiratina, squadra in cui giocano Balotelli e Douglas Costa. È allenata da Montero, ex difensore della Juventus. L'affare ha rischiato di saltare. Il tempo stringeva, le complicazioni sono sempre doppie di fronte a trasferimenti internazionali di questo tipo. La Lazio aveva dato l'ok all'uscita dello spagnolo, finito fuori dalla lista per il campionato come Pellegrini, entrambi a un anno dalla scadenza contrattuale. Il club biancoceleste non incasserà soldi dalla sua cessione, ha puntato più che altro a risparmiare sul suo ingaggio, lo stipendio pesava per 3 milioni di euro lordi (1,5 netti). Le parti alla fine hanno trovato una quadra. Lo spagnolo è a Dubai, senza la fumata bianca sarebbe tornato a Roma, ma sempre da calciatore non schierabile da Gattuso.