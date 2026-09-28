Patric saluta la Lazio, ufficiale la cessione all'Al-Ittifaq: il comunicato del club e il messaggio ai tifosi

Lo spagnolo negli Emirati Arabi Uniti alla corte di Montero

Arrivato a Roma nell'estate del 2015 dopo essersi svincolato dal Barcellona, il 33enne difensore ha collezionato 244 presenze totali in biancoceleste e segnato 6 reti, vincendo una Coppa Italia (nel 2019) e due Supercoppe italiane (2017 e 2019). Dopo 11 anni di Lazio ora Patric si trasferisce dunque nella Serie B emiratina, unendosi alla squadra allenata da Montero e in cui giocano anche l'altro ex juventino Douglas Costa e Balotelli.

Il messaggio di Patric ai tifosi della Lazio

Patric ha voluto salutare i tifosi biancocelesti con un video diffuso sui social dalla Lazio: "Sono arrivato qui che ero in bambino e ora me ne vado da uomo. Nemmeno nei miei sogni più belli avrei potuto immaginare una storia d'amore così. Abbiamo vinto, perso, sofferto e festeggiato, ma quello che porterò veramente con me è il vostro amore. Ho sempre detto che sarei rimasto fino a quando avrei sentito di poter dare tutto, oggi me ne vado con il cuore pieno, ma una parte di me rimarrà qui per sempre".