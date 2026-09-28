Patric saluta la Lazio, ufficiale la cessione all'Al-Ittifaq: il comunicato del club e il messaggio ai tifosi
ROMA - Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata nella mattinata di oggi (lunedì 28 settembre): Patric saluta la Lazio dopo 11 anni di militanza nel club biancoceleste.
Patric saluta la Lazio: ufficiale la cessione all'Al-Ittifaq
È stata la stessa Lazio a comunicare, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, "di aver ceduto a titolo definitivo il giocatore Patricio Gabarron Gil all’Al-Ittifaq, società degli Emirati Arabi Uniti". Il club biancoceleste non incasserà soldi dalla sua cessione ma risparmierà sul suo stipendio che pesava per 3 milioni di euro lordi (1,5 netti).
Lo spagnolo negli Emirati Arabi Uniti alla corte di Montero
Arrivato a Roma nell'estate del 2015 dopo essersi svincolato dal Barcellona, il 33enne difensore ha collezionato 244 presenze totali in biancoceleste e segnato 6 reti, vincendo una Coppa Italia (nel 2019) e due Supercoppe italiane (2017 e 2019). Dopo 11 anni di Lazio ora Patric si trasferisce dunque nella Serie B emiratina, unendosi alla squadra allenata da Montero e in cui giocano anche l'altro ex juventino Douglas Costa e Balotelli.
Il messaggio di Patric ai tifosi della Lazio
Patric ha voluto salutare i tifosi biancocelesti con un video diffuso sui social dalla Lazio: "Sono arrivato qui che ero in bambino e ora me ne vado da uomo. Nemmeno nei miei sogni più belli avrei potuto immaginare una storia d'amore così. Abbiamo vinto, perso, sofferto e festeggiato, ma quello che porterò veramente con me è il vostro amore. Ho sempre detto che sarei rimasto fino a quando avrei sentito di poter dare tutto, oggi me ne vado con il cuore pieno, ma una parte di me rimarrà qui per sempre".
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