Sirene inglesi per Isaksen ma la Lazio non ci sente: si accelera sul rinnovo
ROMA - Tracce di mercato e di futuro erano incluse nella sua ultima intervista: «La Premier League? Ora non ci penso. Il mio sogno è raggiungere la Champions con la Lazio». Il sospetto che in queste parole di Isaksen il riferimento alla Premier non fosse casuale è diventato fondato ascoltando le sirene rimbalzate nei giorni scorsi. Il Brentford sarebbe realmente intenzionato al danese, preparerebbe un’offerta da 30 milioni per provare a strapparlo alla Lazio a gennaio. Sospetti di infedeltà di Isaksen non ce ne sono. Mai come oggi si sente felice e legato al club e alla squadra. L’ha detto lui: «Sono davvero molto felice di stare alla Lazio e di vivere a Roma». E’ curiosa questa storia di mercato. Isaksen era stato offerto al Brentford nel gennaio scorso, quando era la controfigura dell’Isaksen di oggi. La Lazio cercava acquirenti. Gli inglesi, strano ma vero, sembravano più interessati a Cancellieri. Oggi il Brentford ha invertito l’interesse. L’Isaksen incontenibile da ala, top scorer della Lazio, vale un capriccio di mercato.
Il contratto di Isaksen alla Lazio
La chiave per evitare qualsiasi tentennamento è il rinnovo. Sono in corso contatti col manager del danese per chiudere l’accordo fino al 2031. Isaksen guadagna 1,9 milioni, il ritocco potrebbe far lievitare l’ingaggio sotto i 3 milioni. Sarebbe uno dei più alti dopo Zaccagni. Serve intesa sulla cifra. «È molto probabile che si possa arrivare a un accordo sul rinnovo, prima o poi. Per me al momento è difficile immaginare un posto migliore in cui stare rispetto alla Lazio», altre parole recenti dell’attaccante. La società punta a chiudere prima del mercato di gennaio per evitare di trattare in piena corsa. Va superato lo stallo attuale. L’operazione rinnovi è partita con Floriani, prosegue con Isaksen, in ballo c’è anche il rinnovo di Dele-Bashiru e presto si parlerà con Rovella. Sono tutti i contratti in scadenza nel 2028. Il danese è diventato la priorità più urgente visto l’exploit. Dalla Premier potrebbero arrivare corteggiamenti di altri club in corsa per l’Europa. Il Brentford è ottavo, cerca l’aggancio al quinto posto che vale un primo pass. In squadra c’è un danese, è Mikkel Damsgaard, 26 anni, ex Samp, trequartista, tra i perni della nazionale, compagno di Isaksen. Hanno giocato insieme in Portogallo nel 4-2-3-1. Stesso modulo spesso utilizzato dal tecnico Keith Andrews nel Brentford.
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