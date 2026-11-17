ROMA - Tracce di mercato e di futuro erano incluse nella sua ultima intervista: «La Premier League? Ora non ci penso. Il mio sogno è raggiungere la Champions con la Lazio». Il sospetto che in queste parole di Isaksen il riferimento alla Premier non fosse casuale è diventato fondato ascoltando le sirene rimbalzate nei giorni scorsi. Il Brentford sarebbe realmente intenzionato al danese, preparerebbe un’offerta da 30 milioni per provare a strapparlo alla Lazio a gennaio. Sospetti di infedeltà di Isaksen non ce ne sono. Mai come oggi si sente felice e legato al club e alla squadra. L’ha detto lui: «Sono davvero molto felice di stare alla Lazio e di vivere a Roma». E’ curiosa questa storia di mercato. Isaksen era stato offerto al Brentford nel gennaio scorso, quando era la controfigura dell’Isaksen di oggi. La Lazio cercava acquirenti. Gli inglesi, strano ma vero, sembravano più interessati a Cancellieri. Oggi il Brentford ha invertito l’interesse. L’Isaksen incontenibile da ala, top scorer della Lazio, vale un capriccio di mercato.